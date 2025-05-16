Chaabani, Konfederasyon Kupası finali için temkinli

CAF Konfederasyon Kupası finalinde Fas ekibi Renaissance Berkane ile Tanzanya temsilcisi Simba karşı karşıya geliyor. Finalin ilk ayağı 18 Mayıs Cumartesi günü Berkane’de oynanacak. Maç öncesi basına konuşan Berkane Teknik Direktörü Mouin Chaabani, kamuoyundaki favori algısından rahatsız olduğunu belirtti.

“Futbolda maçlar oynanmadan kazanılmaz” diyen Tunuslu çalıştırıcı, “Simba bu turnuvada tarih yazdı ve finali sonuna kadar hak etti. Ancak iyi hazırlanırsak kupayı Fas’a getirebiliriz” ifadelerini kullandı. Chaabani, daha önce ülkesi Tunus’ta Esperance kulübüyle yedi kupa kazanmıştı. Bu sezon Berkane ile hem lig şampiyonluğu yaşayan hem de Fas Kupası’nda son 16’ya kalan Chaabani, üçlü zafer hedefliyor.

İÇ SAHA CANAVARI

1938 yılında kurulan ve “Turuncu Çocuklar” olarak anılan Berkane, son yedi yılda beşinci kez bu kupada finale çıkıyor. 2020 ve 2022’de zafere ulaşan ekip, 2019 ve 2024’te ise finali kaybetmişti. Fas’ın doğusundaki narenciye bölgesinden çıkan ekip, iç sahada olağanüstü bir performans sergiliyor.

CAF verilerine göre Berkane, bu sezon turnuvadaki altı iç saha maçının tamamını kazandı ve hiç gol yemedi. Benin’in Dadje ve Güney Afrika’nın Stellenbosch takımlarına beşer gol atan Berkane, Cezayir temsilcisi CS Constantine’e ise dört gol kaydetti. Takımın turnuvadaki en golcü ismi Oussama Lamlioui beş golle öne çıkıyor. Senegalli Paul Bassene ve Burkina Fasolu Issoufou Dayo ise dörder gol attı.

SİMBA’DAN DEVLET DESTEĞİ

Finalin diğer tarafında yer alan Simba, tarihinde ilk kez CAF Konfederasyon Kupası finaline yükselmenin gururunu yaşıyor. Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, kulübün Fas’a gidişi için özel uçak tahsis etti. “Bize büyük bir onur yaşattınız, yanınızdayım” açıklamasında bulundu.

Simba Teknik Direktörü, Güney Afrika doğumlu Fadlu Davids, Berkane’nin iç saha üstünlüğünü stat atmosferine bağlıyor. “Stadyum küçük ama çok etkileyici. Taraftarlar sahaya çok yakın” diyen Davids, savunma ağırlıklı bir oyun planı hazırladıklarını söyledi.

Kadrosunda Gine, Fildişi Sahili ve Kongo’dan oyuncular barındıran Simba’nın en skorer ismi ise dört gollü Tanzanyalı Denis Kibu. Rövanş maçı 25 Mayıs’ta Zanzibar’daki Amaan Stadyumu’nda oynanacak. İki maç sonunda kupayı kazanan takım, 2 milyon dolar ödülün sahibi olacak.