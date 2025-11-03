Beşiktaş'ın eski oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in yeni adresi şaşırttı.

Geçen sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılan, 32 yaşındaki futbolcu hiçbir kulüple anlaşma imzalayamamıştı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Oxlade-Chamberlain formunu korumak için Arsenal 21 yaş altı (U21) takımıyla antrenman yapacak.

2023'te Beşiktaş transfer olan İngiliz oyuncu, siyah beyazlı formayla 50 maça çıkmış, 5 gol ve 1 asist imza atmıştı.

Geçen sezon Süper Lig'de 18, Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev alan Oxlade-Chamberlain, yalnız 1 gol atabilmişti.