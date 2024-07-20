Charlton Athletic, Sophie Whitehouse'u kadrosuna kattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Charlton Athletic, Sophie Whitehouse'u kadrosuna kattı

Whitehouse, eski Barclays Kadınlar Şampiyonası kulübü Lewes'te geçirdiği bir dönemin ardından Charlton Athletic'e katılıyor.

rlanda Cumhuriyeti uluslararası kalecisi, düzenli olarak etkileyici performans gösterdiği Sussex kulübünde iki yıl geçirdi.

Oyuncu, A Milli Takım kariyerinde şu ana kadar Tottenham Hotspur, Birmingham City ve Bristol City'de de forma giydi.

Uluslararası sahnede Whitehouse, İrlanda Cumhuriyeti kadrosunda yeni bir yüz. Henüz The Girls In Green'de görünmedi ancak kariyeri olumlu bir yönde ilerlemeye devam ediyor.

Whitehouse, Charlton Athletic'e katıldıktan sonra "Gerçekten heyecan verici, böylesine profesyonel bir ortamda bulunmak ve işe koyulmak güzel. Daha önce Karen ile çalıştım ve oyun tarzını gerçekten beğendim. Charlton geçen yıl gerçekten iyi iş çıkardı ve terfi etmeye çok yaklaştı, bu yüzden bu yıl için heyecanlıyım ve umarım o ekstra puana yaklaşırım!" diye konuştu.

Whitehouse, Charlton Athletic'in yaz transfer dönemindeki altıncı transferi oldu. Güney Doğu Londra temsilcisi son haftalarda çok iyi transferler yaptı.

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