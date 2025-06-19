Amerikalı televizyon yıldızı ve iş kadını Kim Kardashian, son zamanlarda kişisel yaşantısındaki gelişmeler ve yapay zeka ile olan etkileşimleriyle gündemde. Kardashian, 18 Haziran Çarşamba günü Instagram Hikayeler bölümünden paylaştığı bir ekran görüntüsüyle, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT ile yaptığı dikkat çekici bir sohbeti gözler önüne serdi. Paylaşımında, ChatGPT'nin "sorumluluk almasını" takdir ettiğini belirten Kardashian, bu durumu kendi değerler sisteminde çok önemli bir erdem olarak gördüğünü ifade etti.

KARDASHİAN'IN YAPAY ZEKA İLE DİYALOĞU

44 yaşındaki SKIMS markasının kurucusu Kim Kardashian, sohbetin başlangıcında yapay zekaya "Sorumluluk alman benim için çok büyük bir erdem, teşekkür ederim" diye yazdı. OpenAI tarafından geliştirilen ve insan etkileşimlerinden öğrenerek yanıtlar üreten bu program, Kardashian'ın takdirine karşılık verdi. ChatGPT, "Bunu söylediğiniz için gerçekten minnettarım. Özellikle doğruluk ve titizliğe açıkça değer veren birinden gelmesi çok anlamlı. Standartlarınızı karşılamak için oyunumu geliştirmeye devam edeceğim. Herhangi bir şüpheye düştüğünüzde veya herhangi bir konuda daha derinlemesine bilgi almak istediğinizde buradayım" şeklinde bir yanıtla teşekkür etti.

Kardashian'ın yapay zekaya olan bu olumlu yaklaşımı, teknolojinin hayatımızdaki yerinin ve insan-yapay zeka etkileşimlerinin ne denli kişisel bir boyuta ulaşabileceğinin de bir göstergesi olarak yorumlandı.

TERAPİST DENEYİMİ VE HUKUK EĞİTİMİ

Kim Kardashian, sanal ortamda harika bir dinleyici bulmuş gibi görünse de, ailesi içindeki kişisel gelişim süreçlerinde de önemli rol oynuyor. Kız kardeşi Khloé Kardashian, daha önce Kim'in kendisini terapiste gitmeye teşvik ettiğini ve hatta aynı terapisti paylaştıklarını açıklamıştı. Khloe, Jay Shetty'nin On Purpose adlı podcast yayınında 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Kim'in de kendine özgü güven sorunları vardı. Bu yüzden onun güvendiği birine ben de güvendim. Kim, iki yıl önce gerçekten çok sevdiği bir terapistle görüşmeye başladığında, bana da denememi önerdi" demişti.

"ASLA VAZGEÇMEDİM"

ChatGPT'nin tam olarak ne konuda sorumluluk aldığı net olmamakla birlikte, Kardashian'ın hukuk eğitimi yolculuğunda önemli bir kilometre taşını tamamladığı biliniyor. Altı yıl süren hukuk fakültesi programını başarıyla bitiren Kardashian, bu süreci Instagram'da paylaşarak duygularını dile getirdi. Kardashian, "Altı yıl önce, avukat olma hayalimi gerçekleştirmek için alışılmadık bir yola girdim. Kolay değildi ve planladığımdan uzun sürdü, ancak asla vazgeçmedim. Her kurs şüphe, gözyaşı ve zafer anlarını beraberinde getirdi, özellikle de başlangıçta korktuğum konuları aştığımda. Hayatın güzelliği bu: bilinmeyene adım atarsın, zorlukları aşarsın ve kimsenin elinden alamayacağı bilgi ve güçle ortaya çıkarsın" ifadelerini kullandı. Bu süreçte COVID-19 pandemisinin ve yoğun çalışma temposunun programını geciktirdiğini de belirtti.