ChatGPT tarih oluyor. Meta yeni yapay zeka modeli Llama 3.1.'i tanıttı

Meta, Nisan ayında yapay zeka sektöründe bir ilk üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bugün, o model geldi. Meta, şirketin GPT-4o ve Anthropic'in Claude 3.5 Sonnet'ini birkaç kıyaslamada geride bıraktığını iddia ettiği şimdiye kadarki en büyük açık kaynaklı AI modeli olan Llama 3.1'i yayınlıyor. Ayrıca Llama tabanlı Meta AI asistanını daha fazla ülkede ve dilde kullanılabilir hale getirirken, birinin belirli benzerliğine göre görseller üretebilen bir özellik de ekliyor. CEO Mark Zuckerberg, Meta AI'nın bu yılın sonunda ChatGPT'yi geride bırakarak en yaygın kullanılan asistan olacağını öngörüyor .

Llama 3.1 , birkaç ay önce çıkan daha küçük Llama 3 modellerinden önemli ölçüde daha karmaşık. En büyük sürüm 405 milyar parametreye sahip ve Nvidia'nın 16.000'den fazla ultra pahalı H100 GPU'suyla eğitildi.

Meta, Llama 3.1'in geliştirilmesinin maliyetini açıklamadı, ancak Nvidia çiplerinin maliyetine dayanarak, bunun yüz milyonlarca dolar olduğunu tahmin etmek mümkün.

Maliyet göz önüne alındığında, Meta neden yalnızca yüz milyonlarca kullanıcısı olan şirketlerden onay gerektiren bir lisansla Llama'yı dağıtmaya devam ediyor? Meta'nın şirket blogunda yayınlanan bir açık mektupta Zuckerberg, açık kaynaklı AI modellerinin tescilli modelleri geride bırakacağını ve hatta daha hızlı geliştiğini, tıpkı Linux'un günümüzde çoğu telefon, sunucu ve aygıtı çalıştıran açık kaynaklı işletim sistemi haline gelmesini savundu.

Meta'nın açık kaynaklı AI'ya yaptığı yatırımı, HP gibi dış şirketlerin Meta'nın kendi kapasitesini oluştururken veri merkezi tasarımlarını iyileştirmesine ve standartlaştırmasına yardımcı olarak şirkete milyarlarca tasarruf sağladığını söylediği daha önceki Open Compute Project ile karşılaştırıyor. İleriye baktığında, aynı dinamiğin AI'da da yaşanmasını bekliyor ve "Llama 3.1 sürümünün, çoğu geliştiricinin öncelikli olarak açık kaynak kullanmaya başladığı sektörde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum" diye yazıyor.

Llama 3.1'i dünyaya duyurmak için Meta, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia ve Databricks dahil olmak üzere iki düzineden fazla şirketle birlikte çalışarak geliştiricilerin kendi sürümlerini dağıtmalarına yardımcı oluyor. Meta, Llama 3.1'in üretimde çalıştırılmasının OpenAI'nin GPT-4o'sunun yaklaşık yarısı kadar maliyetli olduğunu iddia ediyor. Şirketlerin özel veriler üzerinde eğitebilmesi ve kendi beğenilerine göre ayarlayabilmesi için model ağırlıklarını yayınlıyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Meta, Llama 3.1'i eğitmek için kullandığı veriler hakkında pek bir şey söylemiyor. Yapay zeka şirketlerinde çalışanlar, bu bilgiyi ticari sır olduğu için ifşa etmediklerini söylerken, eleştirmenler bunun kaçınılmaz telif hakkı davalarını geciktirme taktiği olduğunu söylüyor.

Meta'nın ortaya koyduğu şey, sentetik veriler veya insanlar yerine bir model tarafından üretilen veriler kullanarak Llama 3.1'in 405 milyar parametreli versiyonunun daha küçük 70 milyar ve 8 milyar versiyonlarını geliştirmesi. Meta'nın üretken AI başkan yardımcısı Ahmad Al-Dahle, Llama 3.1'in geliştiriciler arasında "daha düşük maliyetli bir şekilde, daha sonra dağıtılan daha küçük modeller için bir öğretmen" olarak popüler olacağını öngörüyor.

Meta'nın, endüstrinin modeller için kaliteli eğitim verisinin tükenmekte olduğu yönündeki büyüyen fikir birliğine katılıp katılmadığı sorulduğunda Al-Dahle bir tavanın yaklaştığını, ancak bazılarının düşündüğünden daha uzak bir geleceği işaret ediyor.

Meta'nın Llama 3.1'in kırmızı takım çalışması veya düşmanca testi, ilk kez olası siber güvenlik ve biyokimyasal kullanım durumlarını aramayı içeriyordu. Modeli daha zorlu bir şekilde test etmenin bir diğer nedeni de Meta'nın ortaya çıkan "etken" davranışlar olarak tanımladığı şeydir. Örneğin, Al-Dahle, Llama 3.1'in "karmaşık bir sorguya dayanarak internetten bilgi almak ve görevlerinizi tamamlamak için ardışık olarak birden fazla aracı çağırmak" için bir arama motoru API'siyle entegre olabildiğini söylüyor. Verdiği bir diğer örnek ise modelden son beş yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan ev sayısını çizmesini istemek.

Meta'nın Llama uygulaması, ChatGPT gibi genel amaçlı bir sohbet robotu olarak konumlandırılan ve Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın hemen hemen her yerinde bulunabilen AI asistanı olarak öne çıkıyor. Bu haftadan itibaren Llama 3.1, ABD'de ilk olarak WhatsApp ve Meta AI web sitesi üzerinden erişilebilir olacak, ardından önümüzdeki haftalarda Instagram ve Facebook'ta erişilebilir olacak. Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca ve İspanyolca dahil olmak üzere yeni dilleri de destekleyecek şekilde güncelleniyor.

Llama 3.1'in en gelişmiş 405 milyar parametreli modeli Meta AI'da ücretsiz olarak kullanılabilirken, asistan belirli bir haftada belirtilmemiş sayıda istemi aştıktan sonra sizi daha ölçeklendirilmiş 70 milyar modele geçirecek. Bu, 405 milyar modelin Meta'nın tam ölçekte çalışması için çok pahalı olduğunu gösteriyor. Sözcü Jon Carvill, şirketin erken kullanımı değerlendirdikten sonra istem eşiği hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını söyledi.

Meta AI'daki yeni "Imagine Me" özelliği, yüzünüzü telefonunuzun kamerasıyla tarayarak benzerliğinizi oluşturduğu görüntülere eklemenize olanak tanıyor. Benzerliğinizi bu şekilde yakalayarak ve profilinizdeki fotoğraflar aracılığıyla yakalamayarak Meta'nın deepfake makinesinin yaratılmasını engelleyeceği umuluyor. Şirket, insanların daha fazla türde AI medyası oluşturmak ve bunu akışlarında paylaşmak istemesi için talep görüyor. Bu, gerçek olanla olmayan arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmak anlamına gelse bile...

Meta AI, önümüzdeki haftalarda Quest özelliğini de aktif edecek ve böylelikle sesli komut ara yüzünün yerini alacak. Meta Ray-Ban gözlüklerindeki uygulaması gibi, Quest'te Meta AI'yı kullanarak başlığın gerçek dünyayı ekrandan gösteren geçiş modundayken neye baktığınızı tanımlayıp öğrenebileceksiniz.

Zuckerberg'in, ChatGPT'nin 100 milyondan fazla kullanıcısına karşılık Meta AI'nın bu yılın sonuna kadar en çok kullanılan sohbet robotu olacağı öngörüsünün yanı sıra Meta, henüz asistanı için herhangi bir kullanım rakamı paylaşmadı.

Al-Dahle, "Bence tüm endüstri ürün pazarı uyumuna doğru ilerleme yolunda hala erken bir aşamada" diyor. AI'nın ne kadar abartılmış hissettirdiğine rağmen, Meta ve diğer oyuncuların yarışın daha yeni başladığını düşündükleri açık.