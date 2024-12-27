ChatGPT ve Sora ikinci kez çöktü

OpenAI'nin popüler yapay zeka servisleri ChatGPT ve Sora, bu ay ikinci kez kesinti yaşadı. Çarşamba günü sabah 11'de başlayan geniş çaplı kesinti, yaklaşık dört saat sürdü. OpenAI, öğleden sonra 3:16'da hizmetlerin yeniden online olmaya başladığını duyurdu. Bu, OpenAI'nin bu ay içinde yaşadığı ikinci büyük kesinti olarak kayıtlara geçti.

Öğleden sonra, TechCrunch muhabirleri ChatGPT ve Sora'ya erişimde hata mesajları aldı. OpenAI'nin durum sayfasına göre, kesinti bir üst sağlayıcıdan kaynaklandı ancak ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Saat 14:05'e kadar ChatGPT kısmen kurtarıldı, ancak kullanıcılar sohbet geçmişlerini yükleme konusunda hala sorunlar yaşayabilirler. Sora ise 15:16'da tekrar çalışmaya başladı. OpenAI, ChatGPT ve API için tam bir çözüm üzerinde aktif olarak çalıştığını belirtti.

İki hafta önce de benzer bir kesinti yaşanmış, OpenAI bu durumu yeni bir telemetri servisinin yanlış çalışmasına bağlamıştı. O kesinti yaklaşık 6 saat sürmüştü, ki bu normalde bir veya iki saat süren kesintilere göre oldukça uzun bir süre.

OpenAI'nin API'sini kullanan popüler servisler, Perplexity ve Apple'ın Siri ile entegrasyonu olan Apple Intelligence, bu kesintiden etkilenmemiş gibi görünüyor. Her iki şirketin de durum sayfaları ve TechCrunch tarafından yapılan testler bu bilgiyi doğruluyor.