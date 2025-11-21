Dünyada en çok kullanılan yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT’de yeni bir dönem başladı. Open AI, yaptığı açıklamada ChatGPT’de grup sohbeti özelliğinin tüm dünyada kullanıma açıldığını duyurdu.

Bu özellik, kullanıcıların birbirleriyle ve ChatGPT ile tek bir ortak sohbette iş birliği yapmalarına olanak tanıyor. Böylece ortak iş yapanlar, arkadaşlar ve aileler ChatGPT üzerinden birlikte planlama ve çeşitli işler yapabilecekler ve karar alma süreçlerini birlikte yönetebilecekler.

Şirket, ChatGPT'deki grup sohbetlerini insanların seyahatlerini koordine etmeleri, belgeleri birlikte yazmaları, tartışmaları çözmeleri veya birlikte araştırma yapmaları için bir yol olarak görüyor.

Grup sohbeti özelliği davet üzerinden ilerleyecek ve en fazla 20 kişiyi kapsayacak şekilde genişletilebilecek. Ancak kişisel ayarlar ve anılar her kullanıcı için özel kalıyor.

Grup sohbeti başlatmak için kullanıcıların kişi simgesine dokunmaları ve katılımcıları doğrudan veya bir bağlantı paylaşarak eklemeleri gerekiyor. Herkesten adı, kullanıcı adı ve fotoğrafıyla kısa bir profil oluşturması istenecek.

Open AI’ın bu hamle ile ChatGPT’yi sosyal bir ortama dönüştürmeye çalıştığı belirtiliyor.

Söz konusu özellik yaklaşık bir hafta önce Japonya ve Yeni Zelanda gibi pilot bölgelerde deneniyordu.