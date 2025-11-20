Dünyada en çok kullanılan yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT öğretmenlere özel sürümünü duyurdu. Yapay zeka tabanlı sohbet robotunu üreten şirket Open AI’nın yaptığı açıklamaya göre söz konusu sürüm öğretmenlerin dersleri için çeşitli materyaller hazırlaması ve çeşitli eğitim süreçleri için yardımcı olacak.

Öğretmenler için hazırlanan sürüm 2027 yılının haziran ayına kadar ücretsiz olacak ve GPT-5.1 Auto ile sınırsız mesajlaşma imkanı sunacak. Yeni sürüm özellikle K-12 seviyesindeki okullarda güvenle kullanılabilecek şekilde tasarlandı. ChatGPT for Teachers şimdilik sadece ABD'de kullanılabiliyor.

Yeni sürüm, öğretmenlerin kendi koşullarına uygun olarak yapay zekayı deneyimlemelerine ve ders materyali üretmelerine olanak tanıyor. ChatGPT for Teachers, tıpkı tüketici sürümünde olduğu gibi diğer uygulamalarla entegrasyon, dosya yükleme, görsel oluşturma ve hafıza özellikleri sunuyor. Ancak bu versiyonu öne çıkaran en önemli fark, öğrenci eğitim kayıtlarının gizliliğini korumayı amaçlayan FERPA ile uyumlu olması.

ChatGPT for Teachers sürümünde öğretmenler ayrıca sohbetlerini meslektaşlarıyla paylaşabilirken, sistem diğer öğretmenlerin ChatGPT’yi nasıl kullandığına dair önerilerle yeni sohbetleri zenginleştiriyor. OpenAI, öğretmenlere yönelik bu özel sürümden önce, öğrencilerin AI modellerini daha fazla kullanmasını sağlamaya yönelik adımlar atmıştı.