Chelsea efsanesi Mourinho’ya teşhis koydu: “Eski seviyesine dönmesi için…”

Chelsea'nin efsanesi Marcel Desailly, bu sezon Fenerbahçe'de başarıya ulaşamayan Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski Chelsea oyuncusu Marcel Desailly, Jose Mourinho’nun oyuncuları ile bağ kuran, onları koruyan bir hoca iken egolu bir koça dönüştüğünü kaydetti.

Mirror'da yer alan haberde Desailly'nin açıklamaları şu şekilde:

"Onu bir teknik direktör olarak çok sevdik ve kanıtlaması gereken hiçbir şey kalmadı. Carlo Ancelotti, Luis Enrique ve diğerleri gibi üst düzey bir koç, oturup ne istediğine karar vermesi gerekecek. Egosunu bir kenara bırakıp oynamak istediği sistemi yeniden başlatabilir."

'ESKİ SEVİYESİNE DÖNMESİ İÇİN BUNA İHTİYACI OLACAK’

"Koçluğa başladığında çok fazla alçakgönüllülüğü vardı, onun altında oynayan oyuncular bana ne kadar harika bir koç olduğunu söyledi. Oyuncular onun için savaşmak ve ölmek istiyordu. Takımının her bir üyesine ivme ve onu etkileme şansı verdi. Ama o değişti. Medyada oyuncularını korumak yerine onları eleştirmekten korkmuyor. Antrenmanları oyuncular arasında motivasyon ve rekabet yaratmadı.

Alçakgönüllülük yönünü bir kenara bıraktı, Fenerbahçe'de şampiyonluğu kaçırdı ve eski seviyesine dönebilmesi için buna ihtiyacı olacak."