Chelsea, Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşını resmen duyurdu: Servet verdiler

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun da formasını giydiği Premier Lig ekibi Brighton, 23 yaşındaki yıldız forveti Joao Pedro'nun transferi için Chelsea ile anlaştı.

Londra ekibinin transfer için 63 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği öğrenildi.

Maviler transferi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile duyurdular. "Brezilyalı çocuk" yazan videoda Chelsea forması giyen Pedro, deniz kenarında futbol topu sektirdi.

The boy from Brazil. ???????? pic.twitter.com/lVM8B9TlBV — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 2, 2025

Pedro geçen sezon Premier Lig'de çıktığı 27 maçta 10 gol atıp 6 da asist yapmıştı.