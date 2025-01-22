Chelsea, tarihi bonservisle Girma'yı renklerine katmaya hazırlanıyor

Chelsea, ABD’li savunma oyuncusu Naomi Girma’yı uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Transferin, kadın futbolu tarihindeki en yüksek bedelle gerçekleşeceği ve 900 bin pound civarında olacağı bildiriliyor. Bu ücret, Şubat 2024’te Bay FC’nin Zambiyalı Racheal Kundananji için ödediği 685 bin pound rekoru geride bırakacak.

24 yaşındaki Girma, bu transferle kadın futbolunda “milyon dolarlık oyuncu” unvanına sahip ilk sporcu olacak. Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Chelsea, Girma’yı transfer etmek için Fransa’nın güçlü ekiplerinden Lyon ile kıyasıya bir yarış verdi.

San Diego Wave forması giyen Girma, eski Arsenal teknik direktörü Jonas Eidevall yönetimindeki takımdan ayrılarak Chelsea’ye katılacak. Transfer, Chelsea’nin teknik direktörü Sonia Bompastor’un Ocak ayındaki ilk hamlesi olacak.

CHELSEA’NİN HEDEFLERİ VE GİRMA’NIN ROLÜ

Chelsea, sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan stoper Kadeisha Buchanan’ın yerini doldurmak için Girma’yı öncelikli hedef olarak belirlemişti. Takım, şu an Kadınlar Süper Ligi’nde Arsenal’in 7 puan önünde lider durumda ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselmiş bulunuyor.

Geçen yıl Levante’den Mayra Ramirez’i 384 bin pound karşılığında transfer eden Chelsea, Girma ile kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor.

GİRMA NEDEN BU KADAR TALEP GÖRÜYOR?

San Diego Wave tarafından 2022’de NWSL Draftı’nın birinci sırasında seçilen Girma, aynı sezon hem yılın savunmacısı hem de çaylak oyuncusu ödüllerini kazandı.

2023 yılında San Diego Wave’e NWSL Shield kazandıran ve ikinci kez yılın savunmacısı seçilen Girma, ABD Milli Takımı’nda da dikkatleri üzerine çekti. 2023 Kadınlar Dünya Kupası’nda etkileyici bir performans sergileyen genç oyuncu, ABD’nin 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan kadrosunda da her maçta 90 dakika oynadı.