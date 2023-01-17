Potter krizi kapıda: Chelsea menajeri uçurumun kenarında

Son 9 Premier Lig maçında sadece tek bir galibiyet alan mavilerde Potter, büyük bir baskı altında.

47 yaşındaki teknik adam, görevden alınabilir.

Graham Potter, takımı ve kendisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Chelsea'nin patronu, ''Stamford Bridge'de her şeyi tersine çevireceğime inancım olsa da, kulüp yöneticilerinin de kırılma noktası olduğunu biliyorum'' diye konuştu.

Londra ekibinin menajeri ayrıca, ''Sonuç alamıyorsanız her zaman sorun vardır. Kulüp patronları eğer bu sorunun bende olduğunu düşünüyorsa görevi bırakabilirim'' ifadesini de kullandı.

Eylül ayında takımın başına geçen Graham Potter, Premier Lig'de 13 maça çıktı.

Chelsea menajeri, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

İngiliz ekip son olarak Fulham karşısında 2-1 kaybetti.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet ile lider tamamlamıştı.