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Kalidou Koulibaly: Kolay olmayacağının çok iyi farkındaydım

Bu sezon Chelsea'ye katılan Koulibaly, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 13:38
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Chelsea'lı stoper Koulibaly'den flaş açıklamalar

Kalidou Koulibaly: Kolay olmayacağının çok iyi farkındaydım
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Napoli'den Chelsea'ye 38 milyon euroya transfer olan ve taraftarın kendisinden yüksek beklentiler içerisinde bulunduğu Kalidou Koulibaly, bu sezon bekleneni veremedi ve tepkilere maruz kaldı.

"SAKİNİM"
Tuchel gittikten sonra Graham Potter'ın Chelsea'nın takımın başına geçmesinin ardından süre alamayan Koulibaly, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
"Üç yıllık bir sözleşmem var ve sakinim. Herkese kim olduğumu gösterecek zamanım var. Zor bir sezon değil ama uyum sağlamak için zamana ihtiyacım var ve bunu biliyordum. Buraya gelmeye karar verdiğimde kolay olmayacağının çok iyi farkındaydım" sözlerini kullandı.

2 GOL KAYDETTİ
Enzo Fernandez'in transfer edilmesinin ardından forma şansı epey düşen Senegalli tecrübeli stoper, bu sezon 23 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti.

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