Chelsea'nin başı belada! Puan silme ve transfer yasağı ile karşı karşıya

Fanatik'in The Times'dan aktardığı habere göre; Premier Lig ekibi Chelsea, geçmiş dönemde yapılan iki transfer nedeniyle puan silme ve transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir.

Chelsea, eski sahibi Roman Abramovich dönemi ile ilgili soruşturma altında kaldı. Bu dönem 2003 ile 2022 yılları arasını kapsıyor.

GİZLİ ÖDEMELER YAPILDI İDDİASI

Soruşturmada Chelsea'nin bu dönemde gerçekleştirdiği bazı transferlerde gizli ödemeler yapıldığı iddiası üzerinde duruluyor.

Özellikle Rus ekibi Anji Mahaçkale'den yapılan Samuel Eto'o ve Willian transferleri inceleme altına alındı.

İngiliz ekibi 2013-14 sezonu öncesi Eto'o'yu bedelsiz, Willian'ı da 36.5 milyon euro bedelle transfer etmişti.

Chelsea'nin bu transferlerin gerçekleşmesi için bazı Rus kuruluşlarına açıktan ödemeler yaptığı öne sürülüyor.

Bu ödemelerin; kulübü 2022 yılında Roman Abramovich'ten devralan Todd Boehly'nin Clearlake Capital konsorsiyumunun satın alma sırasında gerçekleştirdiği durum tespiti sürecine takıldığı kaydedildi.

PUAN SİLME VE TRANSFER YASAĞI CEZALARI GELEBİLİR

Soruşturma sonucunda Chelsea'nin suçlu bulunması durumunda kulübe puan silme ve transfer yasağı gibi cezalar gelebilir.

Mavilerin hali hazırda UEFA ile yapmış olduğu bir FFP anlaşması bulunuyor.