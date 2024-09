Chelsea'nin eski yıldızından flaş iddia: Osimhen’in ocak ayında gideceği kulübü açıkladı

Chelsea, yaz transfer döneminin kapanışında Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için geç de olsa bir girişimde bulunmuş ancak Premier Lig kulübü transferi tamamlayamamıştı.

25 yaşındaki oyuncu daha önce Suudi Pro Ligi ekibi Al-Ahli'ni Napoli tarafından kabul edilen 80 milyon avroluk teklif reddetmişti.

Obi Mikel katıldığı bir Youtube programında, Osimhen ve Chelsea arasındaki görüşmelerde rol oynadığını açıkladı. Nijeryalı eski orta saha, taraflar arasında anlaşmanın sonuçlanması an meselesi iken bazı "küçük" aksaklıklardan dolayı iptal olduğunu söyledi.

Obi Mikel, "Osimhen bir sezonluğuna kiralık olarak Galatasaray'a katıldı ancak Chelsea, Ocak transfer döneminde forvet oyuncusunu kadrosuna katmak için yeni bir anlaşma yapacak" diye konuştu.

Eski yıldız futbolcu The Obi One Podcast'eki açıklamalarına şöyle devam etti: “Victor'un ne istediğini biliyorum, kulübün ona ne teklif ettiğini biliyorum, nereye vardığımızı biliyorum; sonunda bir uzlaşmaya vardık, her iki taraf da uzlaşmak zorundaydı. İki taraf için de bazı küçük pürüzler vardı: evrak işleri, sağlık ve çizgiyi aşamadığımız birkaç konu... Açıkçası fazla da zamanımız yoktu. Anlaşmanın sağlanması konusunda her iki taraf da üzerine düşeni yaptı. Chelsea'yi bu konuda takdir ediyorum çünkü hem kulübü nereye götürmek istedikleri konusundaki hırslarını hem de Osimhen'in kulübe gelmeyi ne kadar çok istediğini görebiliyordum.

Transferin suya düşmesi Osimhen'i hayal kırıklığına uğrattı. İngiltere'de transfer penceresi kapandığında onu aradım, 20 dakika boyunca konuştuk. Ona "Dinle, ben her zaman senin yanındayım, kafanı aşağıda tutmalısın, sıkı çalışmaya devam etmelisin, antrenmanlara devam etmelisin, şu anda durumun iyi olmadığını biliyorum ama güçlü olduğunu biliyorum' dedim.

Osimhen güçlü bir karakter, biraz Didier Drogba ve Diego Costa'ya benziyor. Chelsea'de de eksikliğini hissettiğimiz şey tam olarak da bu: savunmacıların gözünü korkutabilecek, ısırgan bir yapıya sahip bir forvet ve Osimhen'de bu özelliklerin hepsi var.

Osimhen ile Chelsea arasında transferin gerçekleşmemesi nedeniyle bir sorun olup olmadığı sorusuna Obi Mikel şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle bir sorun yok. Dediğim gibi, Ocak ya da gelecek yaz, bu konuyu tekrar ele almak zorunda kalırsak, nerede olduğumuzu, nerede durduğumuzu biliyoruz ve sadece tamamlanması gereken küçük detaylar var. Osimhen açgözlü bir çocuk değil, sadece hak ettiğini almak istiyor ve bu bir sorun değil. Taraflar arasında ne olduğunu, ne konuşulduğunu biliyorum. Oradaydım. Her şeyin tam ortasındaydım. Osimhen açgözlü bir çocuk değil, sadece futbol oynamak ve hak ettiğini almak istiyor ve bu bir sorun değil, bir oyuncu değerinin ne olduğunu bilir ve değerinin ödenmesini talep eder, bu bir sorun değil. Doğal olan bu."