Chelsea'nin ortağı yeni bir kulüp alıyor

Chelsea Futbol Kulübü'nün ortak sahibi Todd Boehly, İngiltere’nin popüler kriket turnuvası The Hundred kapsamında yer alan London Spirit takımının hisselerini almak için bir teklif sundu. Boehly, bu teklifini İngiliz emlak girişimcisi Jonathan Goldstein ile birlikte hazırlarken, London Spirit’in Lord’s Kriket Sahası merkezli franchise olması takıma büyük bir değer katıyor. Bu teklif, Boehly’nin Chelsea’yi 2022’de devralmasının ardından İngiltere spor dünyasında etkinliğini artırma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Boehly'nin Goldstein ile ortaklaşa sunduğu teklif, yaklaşık %49’luk bir hisseyi kapsıyor. İngiltere ve Galler Kriket Kurulu (ECB) tarafından yürütülen süreçte, London Spirit hissesine olan ilginin büyük olduğu ve Boehly’nin yanı sıra Hint milyarder Sanjiv Goenka, Chennai Super Kings sahipleri, Ambani ailesi ve Manchester United’ın hissedarları Glazer ailesi gibi güçlü isimlerin de bu hisseleri almak için yarıştığı belirtiliyor. Ayrıca, CVC Capital Partners’ın Oval Invincibles için teklif verdiği, aynı zamanda iki diğer franchise için de başvurduğu öğrenildi.

Toplamda sekiz takımı kapsayan bu teklif sürecine, 15 farklı yatırım grubundan 35 teklif sunuldu. Elde edilen gelirlerin İngiltere kriketine büyük bir maddi destek sunması bekleniyor. Bu destekle, İngiltere'deki amatör kriket oyunları, birinci sınıf 18 kulüp ve Lord’s Kriket Sahası’nın sahibi olan Marylebone Kriket Kulübü'ne (MCC) finansal katkı sağlanacak.

Ancak bu fonların uzun vadede kriket kulüplerinin mali sürdürülebilirliğini güçlendirme noktasında yetersiz kalabileceğine dair endişeler de bulunuyor. Özellikle uzun süreli format olarak Test kriketinin, kısa formatlara kıyasla ticari çekiciliğini kaybetmesi, kriketin geleceği üzerinde önemli soruları gündeme getiriyor. Kriketin ticari dönüşümü konusunda ortaya çıkan sorular, The Hundred'ın gelecekte İngiliz spor ekosistemindeki rolünün daha fazla tartışılacağına işaret ediyor.

Satış sürecini yönetmekle görevli Raine Group, iki yıl önce Roman Abramoviç’in Chelsea'deki hisselerinin Todd Boehly ve Behdad Eghabli’ye devrini de yönetmişti. Ancak sürecin detaylarına ilişkin Raine Group, Jonathan Goldstein, CVC ve ECB’den herhangi bir yorum yapılmadı.