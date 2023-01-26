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Adana Demirspor'dan flaş transfer

Adana Demirspor, Senegalli golcü Cherif Ndiaye'yi kadrosuna kattı

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 22:25
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Cherif Ndiaye Adana Demirspor'da

Adana Demirspor'dan flaş transfer
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Adana Demirspor'un Shanghai Port'ta forma giyen Senegalli oyuncu Cherif Ndiaye'yi kadrosuna kattığı öğrenildi.

Golcü arayışlarını sürdüren Adana Demirspor'un 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtildi.

Buna göre 6 ay Adana Demirspor'da forma giyecek olan futbolcu bu sürede 6 gol atarsa bonservisini Adana Demirspor 1 milyon euro karşılığında alacak.

Ndaiye daha önce Göztepe'de de forma giymişti.

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