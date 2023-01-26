Adana Demirspor'dan flaş transfer

Adana Demirspor'un Shanghai Port'ta forma giyen Senegalli oyuncu Cherif Ndiaye'yi kadrosuna kattığı öğrenildi.
Golcü arayışlarını sürdüren Adana Demirspor'un 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtildi.
Buna göre 6 ay Adana Demirspor'da forma giyecek olan futbolcu bu sürede 6 gol atarsa bonservisini Adana Demirspor 1 milyon euro karşılığında alacak.
Ndaiye daha önce Göztepe'de de forma giymişti.
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