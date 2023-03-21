Chery araba modellerinin fiyatları sızdı. Fiyatları görenin ağzı açık kaldı

Çin merkezli otomobil üreticisi Chery Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Yarın tanıtılacak 3 yeni Chery SUV modelinin fiyat listesi sızdı.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre Chery fiyat listesi şu şekilde olacak:

Omoda 5 Comfort: 845 bin TL

Omoda 5 Luxury: 905 bin TL

Omoda 5 Excellent: 965 bin TL

Tiggo 7 Pro Comfort: 875 bin TL

Tiggo 7 Pro Luxury: 935 bin TL

Tiggo 7 Pro Excellent: 995 bin TL

Tiggo 8 Pro Luxury: 1 milyon 50 bin TL

Tiggo 8 Pro Excellent: 1 milyon 150 bin TL

Türkiye’de her ne kadar satışları uzun bir süre önce durdurulmuş olsa da dünyanın en büyük otomotiv markalarından Chery, Çin’in lider otomobil isimleri arasında yer alıyor. Özellikle Acteco serisi motorlarıyla büyük başarı elde eden şirket, SUV sınıfındaki modelleriyle Çin ve global pazarda söz sahibi oldu.