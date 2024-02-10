Chery Türkiye piyasasına iki yeni modelle girdi. İşte fiyatları

Çinli otomotiv üreticisi Chery, yüksek teknolojiyle ürettiği SUV modellerine üst düzey donanımlar içeren yeni bir versiyon eklediğini açıkladı. Marka, Türkiye pazarına iki yeni model olan TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO’nun yeni Avantgarde versiyonlarını sundu. Avantgarde donanımlı TIGGO 7 PRO 1 milyon 603 bin TL, TIGGO 8 PRO ise 1 milyon 793 bin TL’lik lansmana özel fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.

SUV’DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN 4. MARKA OLDUK

Müşterileri taleplerine göre mevcut araçlarının yeni model ve versiyonlarını geliştirip pazara sunduklarını söyleyen Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, geçen yıl Türkiye pazarında önemli bir talep karşısında 1.2 milyonu aşan bir satış hacmi ile rekor bir pazar gerçekleşmesine sahitlik ettiklerini hatırlattı.

İLK 10 İÇİNDE YER ALIYOR

Turan, "Şunu gördük ki artık Türkiye’de her 2 müşterimizden biri SUV segmentte bir araca sahip olmak istiyor. Bizler de Chery Türkiye olarak bu çok kısa sürede Türkiye’de toplam otomobil satışlarındaki sıralamada ilk 10 içerisinde yer aldık. Geçen yıl OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modellerimizle ilk 10’a girerken SUV pazarında en çok tercih edilen 4. marka olmayı başardık. Chery olarak C-SUV segmentinde 3’üncü sırada ve D-SUV segmentinde lider konuma ulaştık. Türkiye pazarında sürdürülebilirlik adımlarını gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

30 İLDE 47 YETKİLİ SATICIYA SAHİP

Müşterilerin 7 gün 24 saat araçlarıyla ilgili sorularında onlarla kesintisiz iletişim halinde olduklarını belirten Turan, “İhtiyaç halinde ikame araç hizmetimizle müşterilerimizin yanındayız. Ve yedek parça bulunurluğumuz bugün itibarıyla yüzde 90’ları aşan seviyede. Tüm müşterilerimiz Türkiye’de 5 yıl / 150 bin kilometre üretici garantisiyle, güvenli bir şekilde yollarına devam ediyor. Türkiye’de bugün yine 7 bölgede, 30 ilde 47 yetkili satıcımız ile her gün daha da güçlenerek ilerlemekteyiz” diye konuştu.

TIGGO 7 PRO’YA 8 AKILLI GÜNCELLEME

Kompakt SUV modeli TIGGO 7 PRO’nun yeni üst donanımlı versiyonu birçok farklı tasarım ve özellik güncellemesine sahip. Araç, yüksek çözünürlüğe ve dokunma hassasiyetine sahip göz alıcı 24,6 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemiyle, üstün görüntü ve görsel deneyim sağlıyor. Yeni model aynı zamanda birden fazla kişinin şarj ihtiyaçlarını aynı anda karşılamak üzere Type-A ve Type-C arayüzlerini de kullanıma sunuyor. Buna ek olarak, bu üst versiyonda TIGGO 7 PRO, ekran teması değiştirme, kırmızı sportif kaliperler ve arayüzünde güncellemeler de içeriyor. Ayrıca sürüş modlarıyla bağlantılı ve renk değişimleriyle gelişmiş bir sürüş atmosferi sağlayan 64 renkli ambiyans aydınlatmasına da sahip. Aynı zamanda bu versiyonda hoparlör sayısı 6 adetten 8 adede çıkan Sony ses sistemi daha üst düzey bir ses deneyimi de sağlıyor.

AKILLI TEKNOLOJİLER TIGGO 8 PRO’da!

TIGGO 8 PRO’nun yeni Avantgarde versiyonu ise gece sürüşünde gelişmiş bir görsellik sağlarken çift T-formuna sahip LED spoyler aydınlatması ve sonsuzluk formuna sahip stop lambası ile de güvenliği artırıyor. TIGGO 8 PRO’nun üst donanımlı versiyonu yeni nesil 24,6 inç bilgi-eğlence sistemiyle daha sorunsuz bir kullanım sunuyor. Tamamen yeni bir görsel deneyim vadeden daha yüksek donanımlı TIGGO 8 PRO, 50W kablosuz şarj çözümüyle çoğu cihazla uyumlu ve kablosuz şarj özelliğine sahip tüm akıllı telefonları destekliyor. Model aynı zamanda USB Type-C bağlantıları gibi güncellemeler içerirken, akıllı telefonlara yönelik kaymaz bir ped de içeriyor. Bu da ek kullanım kolaylığı ve işlevsellik sağlıyor. Ayrıca TIGGO 8 PRO’nun en üst versiyonu 9 hava yastığı ve 540° yüksek çözünürlüklü gelişmiş görüntü sistemi ile sürüş güvenliğini daha da iyileştiriyor. Ayrıca tam LED sonsuzluk formuna sahip stop tasarımı, spoylere entegre çift T formlu LED 3’üncü fren lambası, LED ön sis farları, yeni kapı döşeme tasarımı, yeni tip orta konsol, koyu kahve deri döşeme ve Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi gibi yenilikler de sunuluyor.