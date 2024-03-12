Chery yenilikçi hibrit teknolojisi. Menzil 1400 kilometre

Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery'den üç lityum batarya paketi atağı...Firma QPower mimarisiyle yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Üçlü lityum batarya paketlerini, akıllı şarj çözümlerini ve diğer teknolojileri içerisinde barındıran bu yeni teknolojiyle Chery, kullanıcılara yüksek verimlilik, akıcı sürüş, güvenlik ve enerji tasarrufu eşliğinde kaliteli bir sürüş deneyimi sağlamaya çalışacak.

Araçlar, 1,5 T motor ve iki adet elektromotor olmak üzere üç motordan oluşan şarj edilebilir hibrit sistem, 9 çalışma modu ve 11 vites kombinasyonuna sahip olacak. Bu teknolojilerle birlikte donatılan yeni sistemli araçlar elektrikli olarak 100 kilometrenin üzerinde menzil sunacak. Araç,1400 kilometrenin üzerindeki toplam menziliyle de sınıfının en iyi değerine imza atmaya çalışacak. 100 kilometredeki ortalama tüketimi ise sadece 4,2 litre olacak.

Yoğun ilgi gören QPower mimarisi çatısı altında bulunan modeller süper aktif üç hızlı DHT teknolojisini kullanıyor. Üçlü lityum batarya paketleriyle kullanıcılara yüksek verimlilik sağlanacak,