Chery bir kaç gün önce Çin'in Wuhu şehrinde tamamen kendi üretimi olan çok yüksek enerji yoğunluğuna sahip katı hal pil modülünü tanıttı. Enerji yoğunluğu kilogram başına 600 Wh gibi çok çılgın bir değer ulaşan katı hal pili sayesinde tek bir şarj ile 1.300 km ye ulaşan menzil sunabilecek.

Chery'nin tanıttığı ve yakın zamanda elektrikli araçlarında kullanacağı pil bu güne kadar üretilmiş en yüksek enerji verimliliğine sahip pil. 2026 yılında gerçek yol denemelerine başlayacak marka 2027 yılı ile birlikte elektrikli araçlarında yeni teknolojisini kullanacağını açıkladı.

Elektrikli otomobillerde en yüksek ağırlık batarya paketinden kaynaklanıyor. Bu da aracın daha fazla enerji tüketmesine neden oluyor. şimdi ise aynı ağırlıktaki batarya paketiyle tam 2.8 kata kadar daha fazla enerji depolama hakkı elde ediliyor.

Lütfen doğrudan 1.300 km menzilli elektrikli araçlar gelecek noktasına odaklanmayın. bu teknolojik gelişimdeki asıl güzellik küçük bataryalı araçlarda yaşanacak. Bugün batarya ağırlığı nedeniyle 300 - 400 km maksimum menzil sunabilen araçlar aynı ağırlıklarıyla 550 - 600 km menziller sunabilecek.

Uygun fiyatlı diye tercih edilen düşük menzilli elektrikli otomobiller yine uygun fiyatlı olacaklar ancak bu kez menzilleri ciddi artış gösterecek.

Günümüzde ortalama 2 ton ağırlığında olan 500 - 600 km menzilli araçlar ise aynı ağırlıklarla 800 - 900 km menzillere ulaşabilecek. Asıl güzellikte burada ortaya çıkacak. aynı paraya çok daha uzun menzilli araçlar karşımıza gelecek