Chery’den elektrikli OMODA 5 EV

Chery’nin tüm dünyadaki otomotiv pazarlarındaki araştırmaları sonucu üretime başladığı OMODA alt markası OMODA 5 EV modelini tanıttı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Chery’den elektrikli OMODA 5 EV

Yeniçağ - Ercan KARACA

Chery içten yanmalı motora sahip OMODA 5 modelinin ardından şimdi de yüzde 100 elektrikli OMODA 5 EV modelini tanıttı. Yenilikçi tasarım anlayışıyla yollara adım atan OMODA 5 EV’nin tasarımı, Chery’nin “Art in Motion” tasarım anlayışının devamını temsil ediyor.

ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIMINI KÜRESELLEŞTİRİYOR

Chery’nin OMODA alt markasının ilk crossover NEV aracı olan OMODA 5 EV, çevre dostu bir geleceği hedefliyor ve OMODA markasının çevre dostu yaklaşımını küreselleştirmesinde büyük bir misyon üstleniyor. Bununla birlikte küresel kullanıcıların temiz enerjili ulaşım talebini karşılıyor ve yine küresel tüketiciler için geleceğe yönelik yeni bir yaşam tarzı inşa ediyor.

JANTLARIN VE ÖN VE ARKA TAMPONLARIN TASARIMI YENİLENDİ

Tamamen elektrikli bir model olan OMODA 5 EV, sportif "X" şeklindeki ön cephesi ve üstün rüzgâr direnci performansıyla çarpıcı bir görünüm sergiliyor. Ayrıca yeni modelde, LED gündüz aydınlatma şeritleri ve daha geniş krom kaplama şeritlerinin entegrasyonuyla farların şekli güncellendi. Ayrıca sis lambalarının yanı sıra jantların ve ön ve arka tamponların tasarımı da hava akış çizgilerin güzelliğini vurgulamak üzere yenilendi. Bunun dışında krom şerit üzerine yatay olarak konumlandırılan daha büyük “OMODA” logosu da modelin üstün premium algısını destekliyor.

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