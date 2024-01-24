Chery'nin 1 milyon Liranın altındaki SUV'u geliyor

Türkiye’ye hızlı bir giriş yapan Chery, sıfır kilometre bandındaki SUV araçlar arasında, iddialı fiyatıyla damga vurmaya hazırlanan TİGGO 2’yi ülkeye getirecek.

Bir crossover model olan Chery Tiggo 2, tüm crossover modeller gibi B-SUV segmentinde bulunuyor. Chery’nin şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en küçük araç olan Tiggo 2 Pro, diğer Tiggo modelleri gibi markanın “modern tasarım, rekabetçi fiyat, yüksek donanım seviyesi” gibi kriterler önemsenerek üretildi.

1,5 litrelik içten yanmalı bir motora sahip olan Tiggo 2 Pro, şehir içinde yaşamakta olan, küçük aileler için tasarlandı. Ayrıca Tiggo 2 Pro’nun donanım seçenekleri arasında 2 adet otomatik, 1 adet ise manuel model yer alıyor.

Chery markası, Türkiye’ye manuel modelin gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir açıklama yapmadı fakat aracın hem Confort hem de Luxury modelinin otomatik vites olarak Türkiye’ye geleceği iletildi.

Yurtdışı pazarında satış fiyatı yaklaşık 15 bin dolar olan otomobilin Türkiye’deki fiyatının 1 milyon TL’nin altına olması bekleniyor.