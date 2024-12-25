Chido Kasırgası'nda can kaybı 39'a çıktı

Fransa'nın denizaşırı toprağı Mayotte Adası’nı vuran Chido Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

CHIDO KASIRGASI’NIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Fransa'nın Hint Okyanusu’nda bulunan denizaşırı toprağı Mayotte Adası, 15 Aralık'ta Chido Kasırgası'nın etkisi altına girdi. Kasırga nedeniyle büyük bir felaket yaşanırken, yetkililer ölü sayısının 39’a yükseldiğini açıkladı. Kasırga sonucu binlerce kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğini belirten yetkililer, can kaybının artabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

DİĞER ÜLKELERDE CAN KAYBI

Kasırga sadece Mayotte’u etkilemekle kalmadı. Mozambik’te kasırga nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken, Malavi’de de 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

MACRON'A TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Chido Kasırgası sonrası Mayotte Adası'na yaptığı ziyarette bölge halkı tarafından protesto edildi. Macron, istifa çağrısında bulunan halka verdiği cevapta, "Ben kasırga değilim, sorumlusu ben değilim" şeklinde bir açıklama yaptı.