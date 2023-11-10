Chikungunya virüsüne karşı ilk aşıya onay çıktı

Sivrisineklerden insanlara bulaşarak hastalarda eklem iltihapları, yüksek ateşe ve şiddetli ağrılara neden olan Chikungunya virüsü için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) müjdeyi verdi.

FDA, sivrisinek kaynaklı Chikungunya virüsünün neden olduğu akut ateşli bir hastalığa karşı ilk aşıyı onayladığını açıkladı.

FDA dün yaptığı açıklamada “Bugün ABD Gıda ve İlaç İdaresi ilk chikungunya aşısı olan Ixchiq'i onayladı. Ixchiq, chikungunya virüsüne maruz kalma riski yüksek olan 18 yaş ve üzeri kişiler için onaylanmıştır” ifadelerini kullandı.

"SON 15 YILDA EN AZ 5 MİLYON VAKA"

Chikungunya virüsüne bağlı son 15 yılda en az 5 milyon vaka bildirildiğini belirten FDA, “Ixchiq'in güvenliği Kuzey Amerika'da yürütülen, 18 yaş ve üzeri yaklaşık 3 bin 500 katılımcının bir doz aşı aldığı iki klinik çalışmada değerlendirildi” dedi.

CHIKUNGUNYA VİRÜSÜ

Aedes aegypti ve Aedes albopictus cinsi sivrisineklerden insanlara bulaşan virüsün, anneden bebeğe doğum anında veya emzirme sırasında nadiren geçtiği ve insandan insana doğrudan bulaştığına dair bir kanıt olmadığı bilinmektedir. Kelime anlamı yerel Tanzanya dilinde ‘iki büklüm yapan’ demek olan Chikungunya virüsü kaynaklı hastalık, eklem iltihapları ve şiddetli ağrılara bağlı hastanın hareketlerinde ve duruşunda kısıtlanma gelişmesi sebebiyle bu ismi almıştır.