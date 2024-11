“Chinatown Interior”la buluşmaya az kaldı

Willis Wu ile tanışın; kendisinin ağzından en çok duyacağınız cümle: “Golden Palace’a hoş geldiniz; size nasıl yardımcı olabilirim?” Çin Mahallesi’nin neon ışıklarının aksine kendisi oldukça sıradan bir hayata sahip. ‘Black and White’ adlı polisiye dizide figüran olarak yer alıyor ve de dizinin çekildiği Golden Palace adlı restoranda garsonluk yapıyor. Çin Mahallesi’ndeki küçük odası haricinde de büyük bir dünyaya sahip olmayan Wu’nun hayali bu kozayı yırtıp çıkmak ve spot ışıklarının altında olmak iken hayatının en büyük fırsatıyla hiç beklenmedik bir anda karşılaşıyor. İstemeden bir suça tanık olan Wu, Çin Mahallesi’ndeki bir suç ağını çözmeye başlıyor ve aksiyonun tam kalbinde kendini buluyor. Bu esnada ailesinin gömülü geçmişi yavaş yavaş su yüzüne çıkıyor.

"What We Do In The Shadows", "Reservation Dogs", "Next Goal Wins" ve "Jojo Rabbit" gibi pek çok özgün film ve dizinin yapımcılığını üstlenen Oscar ödüllü Taika Waititi’nin yapımcıları arasında olduğu, Charles Yu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ‘Interior Chinatown’, sezonun gizli hazinelerinden birine dönüşmek üzere 19 Kasım’dan itibaren Disney+’taki yerini alacak.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Jimmy O. Yang’ı Willis Wu olarak izleyeceğimiz dizinin oyuncu kadrosunda Chloe Bennet, Ronny Chieng, Tzi Ma, Lisa Gilroy, Archie Kao, Sullivan Jones ve Chau Long gibi isimler bulunuyor.

“Interior Chinatown”, 19 Kasım’dan itibaren Disney+’tan izlenebilecek.