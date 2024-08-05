CHP 100 yıl sonra Altı Ok'u değiştiriyor. Özgür Özel açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ATO Congresium'da gerçekleştirilen CHP'nin Kadın Kolları Kurultayı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Özel, parti logosunda bulunan altı oktan devletçiliği temsil eden okun rengini değiştirmek istediğini açıkladı.

“YARISI YEŞİLE YARISI MORA BOYANACAK”

CHP lideri Özel, "Devletçilik okunun yarısını yeşile, diğer yarısını mora boyayacağız" dedi.

Özel, çevre dostu, yeşil alandaki projeler için okun yarısının yeşile, kadın erkek eşitliği için ise okun yarısının mora boyanacağını söyledi.

Eşit temsiliyet vurgusu yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, doğa dostu ve sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla geldiğimizde bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz.

Öte yandan okun HDP logosu gibi olacak olması dikkatlerden kaçmadı. HDP'nin de logosunda yeşil ve mor renk bulunuyor.