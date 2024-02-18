CHP aday tanıtım toplantısında Lütfü Savaş anons edilmedi. Hatay’da protesto edilmişti

CHP’nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı Ankara Spor Salonu’nda devam ediyor. Salonda CHP’nin kampanya sloganı “İşimiz gücümüz Türkiye”, “Gücümüzü milletinizden güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz” pankartları yer aldı. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmadı.

Partide yeni anket doğrultusunda değerlendirmenin sürdüğü ifade edildi. Parti kaynakları son anketin olumsuz geldiğini belirterek Savaş’ın yerine başka bir ismin gösterilmesinin sürpriz olmayacağını belirtti.

LÜTFÜ SAVAŞ BELİRSİZLİĞİ

CHP tarafından açıklandığı ilk günden itibaren adaylığı tartışma konusu olan mevcut başkan Lütfü Savaş, son olarak 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Hataylılar tarafından protesto edilmişti. Protestolara rağmen Savaş adaylıktan vazgeçmemiş, parti ise yeni isim arayışlarına başlamıştı. Savaş protestoların ardından "Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Protestocuların kim olduğunu biliyoruz. Korkmayacağım, sinmeyeceğim" açıklamasında bulunmuştu.

CHP'nin AHBAP Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent ve Beyoğlu eski Belediye Başkan Adayı Aylin Kotil'e de gayriresmi bir teklif götürüldüğü iddia edilmişti. Levent de Kotil de teklifleri reddettiğini, CHP de 'kurumsal düzeyde' bir teklif yapılmadığını açıklanmıştı.