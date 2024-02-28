CHP adayının ismi pusulada iki kere yer alacak. CHP'li Akın: Bana tuzak kuruluyor

Balıkesir’de yerel seçimlerde yarışacak adayların arasında iki tane Ahmet Akın olduğu fark edildi. Listede, biri CHP’nin adayı diğeri ise bağımsız aday olarak yer alıyordu. CHP Balıkesir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ve kazanma şansının yüksek olduğu değerlendirilen Ahmet Akın, kendisine bir tuzak kurulduğunu öne sürdü.

Yaşanan bu isim benzerliği ile kendisine gelecek bazı oyların yön değiştirilmesinin hedeflendiği ve bunun kasıtlı olarak yapıldığını iddia etti. Kendisine rakip olan belediye başkan adayının, kamuoyu anketlerinin neredeyse tamamında geride kalmasının böyle bir yol denemelerine sebep olduğunu ifade eden CHP’li Akın, “Korkudan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdular. “

Ahmet Akın isimli bir aday çıkardıklarını belirten Akın, “Korkunun ecele faydası yok. Fakat kimsenin korkmasına da gerek yok. Balıkesir’i beş yıldır yöneten iktidar temsilcileri tarafından kurulan bu kirli tezgâh nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye seçimlerinde iki tane Ahmet Akın var. Biri CHP’nin logosunun altında ben olacağım. Diğeri de bağımsız bir Ahmet Akın.” İfadelerini kaydetti.

Bu tezgahı kuranların kendisinin seçimi kazanmasını engellemeye çalıştığını söyleyen Akın, “Kuvayı Milliye kentine yakışmayan davranışlarda bulunanlara yiğit Balıkesirliler 31 Mart’ta gereken yanıtı sandıkta verecek.” açıklamasını yaptı.

‘SEÇİMİ KAZANACAĞIZ’

Ahmet Akın, 5 yıl boyunca büyükşehir belediyesini yöneten ve altyapı, yol ve su gibi hizmetleri vatandaşlara ulaştırmada yetersiz kalanların utanmadan entrika çevirdiğini iletti ve “Bu oyunu Balıkesirli hemşerilerimiz bozar. 1 Nisan’da görevi Ahmet Akın’a teslim etmemek için yoğun şekilde çaba sarf edenler keşke aynı performansı beş yıldır Balıkesir’e hizmet etmek için gösterselerdi. Şehrimiz bugün kasaba gibi kalmaz gerçek bir büyükşehir olurdu. Her türlü engellemeye rağmen seçimi kazanacağız, Balıkesir’in hakkını alacak, hak ettiği yere getireceğiz” dedi.