CHP AKP ile koalisyon mu kuruyor? Özgür Özel açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Tuzla’dan sonra Bakırköy Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Ziyarette Özel’e CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ile Gökan Zeybek ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.

Özel, gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Özel, “Maalesef çok büyük bir üzüntüyle takip ettik. Uzun süredir de önü alınamayan bir şekilde bu tip kötü haberleri almaya devam ediyoruz. Pek çok katil, daha önce cezaevini kendine mesken tutmuş, defalarca girmiş çıkmış kişiler. Maalesef birtakım suçluların bazı aflardan yararlanması, siyaset tarihinde hep konuşulmuştur. Bu son birkaç aydır hepimizi mahveden bu cinayetlerin suçluları hangi aflarla çıktı derseniz bunlar Erdoğan affıyla, Bahçeli affıyla çıktılar. Türkiye kötü yönetildiği için, Türkiye’de kendinden olmayan herkes tehdit görüldüğü için, cezaevleri olur olmaz şekilde dolup dolup boşaldığı için ve gerçek ceza çekmesi gerekenlere cezaevlerinde yer kalmadığı için sürekli infaz yasasında değişiklikler yapılarak hem suçlar caydırıcı olmaktan çıkarıldı hem de pek çok içeride olması gereken suçlu dışarıya salındı. Dünkü katil, defalarca psikolojik tedavi görmüş çıkmış, görmüş çıkmış birisi. Devletin çok yakın takip etmiş olması gereken birisi. Bu hâldeyken aramızda olmaması gereken birisiyken başımıza bu sefer bu geldi. Bu konu, Türkiye’nin kötü yönetildiğinin tescilinden başka bir şey değil. Bir yanda öldürülen kadınlar, tacize uğrayan kadınlar... İstanbul Sözleşmesi’nden bütün Meclis’in mutabakatı ile çıkıp seçimlere giderken birtakım grupların oyunu almak için kadın örgütlerinin dünya kadar itirazına, hatta AK Parti’deki bazı kadın siyasetçilerin bile itirazına kulak asmadan ve bizim bütün uyarılarımızı dinlemeden anayasaya aykırı, hukuksuz bir şekilde bir kişinin imzası ile İstanbul Sözleşmesi’nden çıkanlar şimdi buna ne diyecek?” ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ İLE DEM'İN EL SIKIŞMASI TANSİYONU DÜŞÜRÜR"

Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti Milletvekilleri ile ''tokalaşması'' ve CHP'li milletvekilerinin ''ayağa kalkması'' tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özel yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Siyasette yeni bir dönem başlayacak, başlamayacaktan öte şunu görmek lazım. ‘Normalleşme’ dediğimiz şey, varıp da Erdoğan ya da Bahçeli ile anlaşma yapmak değil. 22 yıldır bu ülkeyi bu hale getirenlerle anlaşma yapacak halimiz yok. Ne yapacağız? Biz, bu iktidarı ilk seçimde değiştireceğiz ama normalleşme, milletin seçtiklerine, milletin hatırına asgari saygıyı göstermek ve gerçek sorunlar konuşulsun diye suni gündemlerden kaçmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, bütün partilerle bayramlaşan tek partiyken, CHP lideri Özgür Özel bütün liderlerle tokalaşabilen tek liderken 1 Ekim günü bu konuda bir farklılaşma oldu. Ben bundan memnunum. Sayın Bahçeli ile DEM’in el sıkışması Türkiye’de tansiyonu düşürür, kutuplaşmayı azaltır. Şunu bilmek lazım, kutuplaşma diktatörlere, tek adamlara yarar. Kutuplaşma, sosyal demokratlara ve halkın geniş kesimlerine her zaman zarar verir, zarar verdi. Sözün güçlü olduğu yerde kutuplaşmanın olmaması lazım.

“BİZ KİMSE İLE KOALİSYON KURMAYACAĞIZ”

Biz sözümüze güveniyoruz, milletin sorunlarını biliyoruz. Nasıl çözeceğimizi anlatmak ve insanların kulakları bunu duysun istiyoruz. Çok kavga ederseniz ve lüzumsuz kavga ederseniz, suni gündemlerle kavga ederseniz evde annesi ve babası kavga eden çocuğun iki kulağını kapatması gibi... ‘Hiçbirinizi duymak istemiyorum’ dedirtmemek lazım seçmene. Bunu dedirtirseniz güçlü sözü olmayanların işine gelir. Güçlü liderliğine, tek adamlığına güvenenlerin, anayasa ve hukuk tanımayanların işine gelir. Anne-baba kavga ederken çocuk kulağını kaparsa hiçbirinizi duymak istemiyorum. Orada haklı ve haksız kalmıyor. Biz haklıyız, sözümüze güveniyoruz. Bu milletin bizi duyduğunda bizi seçeceğini ve Türkiye’nin çok daha önemli işleri çok daha kısa sürede başaracağını biliyoruz. O yüzden kutuplaşma ne kadar düşerse, sesler ne kadar duyulursa, içerik ne kadar önem kazanırsa o kadar önemlidir. Yoksa varıp Bahçeli, DEM’in elini sıktı diye biz ne Bahçeli ne Erdoğan ile oturur anayasa yaparız. Bizim sözümüz belli, Anayasa'ya uymayanlarla anayasa konuşmuyoruz, konuşmayacağız. Biz kimse ile koalisyon kurmayacağız ama Türkiye İttifakı'nı büyüteceğiz, Atatürk’ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden iktidar yapacağız.”