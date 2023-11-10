CHP Atatürk anıtına parti çelengi getirmeyi unuttu

İstanbul'daki Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı nedeniyle düzenlenen törende siyasi partiler çelenk bıraktı. CHP'nin ise çelengini unuttuğu görüldü, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çelenksiz selamlama yaptı.

CHP Atatürk anıtına parti çelengi getirmeyi unuttu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında tüm yurtta anılıyor.

Atatürk'ün anısına şehirlerde yapılan törenlerden biri de İstanbul'da gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle anıldı.

Atatürk için düzenlenen tören; İstanbul Valisi Ali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koymalarıyla başladı.

CHP ÇELENGİ UNUTTU

Barolar, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta sırasıyla çelenk koydu.

Bu anlarda ortaya çıkan bir detay dikkat çekti.

Törene katılan siyasi partiler Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakırken CHP'nin çelengi unuttuğu görüldü.

İL BAŞKANI ÇELİK ÇELENKSİZ SELAMLAMA YAPTI

Vatandaşların tepkisini çeken ihmal sonrası Ekrem İmamoğlu'nun Vali Gül'e ricasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çelenksiz selamlama yaptı.

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ÇELENK SONRADAN GETİRİLİNCE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Son olarak ise CHP çelenginin tören sonrasında anıta getirildiği görüldü.

Daha sonra çelenk önünde bir fotoğraf çektirilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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