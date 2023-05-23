CHP, bebek katilini serbest bırakmak isteyen AKP'yi böyle engelledi

Ankara Büyükşehir Belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş Sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Paylaşımda “Yıl 2006... Teröristbaşına birinci af teşebbüsü.” İfadeleri yer aldı.

27 Nisan 2006’da TBMM’ye AKP tarafından verilmiş, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmış bir yasanın bebek katili Teröristbaşına Abdullah Öcalan’ın pişmanlık yasasından faydalanarak serbeste kalmasının önü açılmasına teşebbüs etmişti.

Mansur Yavaş paylaştığı videoda dönemin CHP Genel başkanı Deniz Baykal tarafından nasıl gündeme getirildiği ve engellendiği anlatılıyor.

Videoda Cumhuriyet Halk Partisinin 4. Genel Başkanı merhum Deniz Baykal şunları söylüyor;

“TBMM’ye sunulmuş olan bu yasa tasarısının aslında bir terörle mücadele yasası olmaktan çok Abdullah Öcalan’a af getiren bir yasa olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz.

İlk kez bizim hukuk sistemimizde terör örgütünün kurucusu içinde pişmanlık yasası böylece getirilmiş olmaktadır.

Hiçbir kısıtlama getirmeden hakkında hüküm verilmiş olup olmaması hiç dikkate alınmadan terör örgütünün kurucusu ve yöneticileri içinde pişmanlık yasasının uygulanabileceği öngörülmüştür.

Bu teröre teslimiyet sonucunu doğuracak bir tablodur.

Başbakanlık kanunlar ve kararlar Genel Müdürlüğü, imza Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan.

Kanun teklifinin altıncı maddesinin gerekçesini okuyorum. Maddenin son fıkrasında “Suç “işlemek için örgüt kurma suçuna ilişkin etkin pişmanlık hükümlerinin terör örgütünün kurucusu, yöneticisi veya üyeleri hakkında da uygulanabileceği kabul edilmiştir. Etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanılabilir.”

Yani bu kanuni ifadelerin altındaki anlam şu diyor ki. “Terör örgütünün kurucusu eğer avukatı pişmanım diye bir dilekçe verirse pişmanlık dilekçesinden yararlanır ve tahliye olabilir” diyor.

Bu kanun çıksın Türkiye allak bullak olur”

Dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in konu ile ilgili açıklaması “Kanun yürürlüğe girmiş değil. Daha komisyon kuracağız bu konuda konuşacağız ve önerilerini getirirler, tartışırız.”

O kanun teklifi CHP’nin aktif muhalefeti sonucu geri çekildi.