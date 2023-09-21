CHP Ekonomi Masası Üyesi Aşkın Genç'ten 'faiz' yorumu: Adı konulmamış bir IMF programı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili ve CHP Ekonomi Masası Üyesi Aşkın Genç, Merkez Bankası’nın, bugün aldığı kararla politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 30'a yükseltmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın seçimden itibaren uyguladığı ekonomi politikasını eleştiren Genç, "AKP’nin ve Bakan Mehmet Şimşek’in 28 Mayıs’tan bu yana izlediği politika adı konmamış bir IMF programı olarak zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul hale getirdi" ifadesini kullandı.

"YILLIK ENFLASYON YÜZDE 128 OLDU"

Merkez Bankası’nın son üç ayda Temmuz ve Eylül aylarında toplam 1650 baz puanlık faiz artışı yaptığına dikkat çeken Genç, bu artışlarla politika faizini yüzde 30’a yükseltildiği belirtti.

Bankanın 'enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceği' yönündeki açıklamasını hatırlatan Genç "Ağustos ayı enflasyon rakamları aylık yüzde 8,59 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 128 oldu. Hem enflasyon hem faizler arttıkça ekonomideki kriz hali de devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

"SEÇİM DÖNEMİNDE VERİLEN SÖZLER UNUTULDU"

Seçim öncesi Erdoğan tarafından vatandaşa verdiği birçok vaadin hâlâ gerçekleşmediğinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

"Memurlara 3600 ek gösterge sözü, öğrencilere ücretsiz internet, yeni evleneceklere evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik hakkı, Bağ-Kur'da emeklilikte 7.200 gün ve gençlere cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti sözleri unutuldu. İktidar seçimde oy almak için bol keseden dağıttığı vaatlerini unuttu. En büyük vaadi de ekonomiyi düze çıkarmaktır. Ama bugün geldiğimiz noktada benzinin litre fiyatının 40 TL, doların 28 TL, faizlerin de yüzde 30 olduğu bir ekonomik modeli, başta dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere 86 milyon yaşıyoruz.

Merkez Bankası’nın açıkladığı faiz oranlarının çok daha yükseğini bankaların kredi borçlandırmasında görüyoruz. Bugün bir devlet bankasından 100 bin TL kredi kullandığınızda 12 ayda toplam geri ödeyeceğiniz meblağ 140 bin TL bandına doğru yükseliyor.

"KEMER SIKMA POLİTİKASI DAR GELİRLİ ÜZERİNDEN UYGULANIYOR"

Şimşek yönetimi ekonomideki kemer sıkma politikasını sadece dar gelirli vatandaşlara üzerinden uyguluyor. Kredi kartı, nakit avans gibi ücretli kesimin yöneldiği kısa vadeli çözüm kaynaklarının faizleri sürekli artıyor. Ama bunlar olurken hem Kur Korumalı Mevduat hem de diğer mevduatlara yüksek faiz verilmeye devam ediliyor.

"ADI KONMAMIŞ BİR IMF PROGRAMI"

AKP’nin ve Bakan Mehmet Şimşek’in 28 Mayıs’tan bu yana izlediği politika adı konmamış bir IMF programı olarak zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul hale getirdi."