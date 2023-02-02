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CHP Gençlik Kolları, Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliğinin toplantısına ev sahipliği yapacak

CHP Gençlik Kolları, yarın İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği (International Union of Socialist Youth) Başkanlık Divan Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:24
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CHP Gençlik Kolları, Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliğinin toplantısına ev sahipliği yapacak

CHP Gençlik Kolları, Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliğinin toplantısına ev sahipliği yapacak
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Parti genel merkezinden yapılan açıklamada, yarın başlayıp pazar gününe kadar sürecek toplantıya 20 ülkeden 25 demokrat ve sosyalist partinin gençlik örgütü temsilcisinin katılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ülkem Uruk, Avrupalı gençlerle buluşmaların olumlu geri dönüşlerinden birinin tüm dünyadan sosyalist ve sosyal demokrat "yol arkadaşları" ağırlama hakkına kavuşmak olduğunu kaydetti.

Yılda iki kez toplanan başkanlık divanını İstanbul'da gerçekleştirmenin Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Uruk, "Toplantı katılımcıları Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği başkan ve başkan yardımcılığı görevlerinin yanı sıra kendi partilerinde de örgütsel önemli yönetim görevlerinde yer almaktadırlar. Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ülkelerinin birçoğunda iktidarı elinde bulunduran partilerin gençlik örgütlerinde görevli arkadaşlarımızla da tanışmak ve daha iyi bağlar kurmak, iktidar yolumuzda bizlere yeni dostluk kapıları açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcılar arasında Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği Başkanı Jesus Tapia ve Birlik Sekreteri Bruno Gonçalves'in de yer alacağını bildiren Uruk, şunları aktardı:

"Bu toplantı Avrupalı yol arkadaşlarımızın yanı sıra tüm dünyadan gelecek katılımcılarımızın partimizin iktidar yolunda attığı adımlara tanık olmaları ve CHP gençliğinin dünyayla uyumlu vizyonunu görmeleri için önemli bir fırsat olacaktır. Toplantıda, son yıllarda sivrilen sağ ve sol hareketlerinin değerlendirilmesi, öğrencilerin küresel sorunları ve politikadaki yerleri, iklim krizi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularını görüşüp katılımcılarımızın iktidara geliş süreçlerini ve iktidara geldikten sonra edindikleri tecrübelerini dinleyeceğiz."

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