CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem: Yurt dışından 40 bin canlı hayvan tedariki yaparak mı et ithalatını bitireceksiniz?

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu’nun ramazan ayı öncesi yurt dışından 40 bin canlı kasaplık hayvan tedariki yapacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık politikalarındaki yıllardır süregelen plansızlık ve tutarsızlığın bugün bir kez daha gözler önüne serildiğini belirtti.

"ÜRETİCİMİZİN HAKKINI, ALIN TERİNİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Et ve Süt Kurumu’nun ramazan öncesinde piyasa regülasyonu adı altında 40 bin canlı kasaplık hayvan tedarik edeceğini açıklamasının, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ithal ete dayalı politikalarından vazgeçmediğini, aksine bu süreci devam ettirdiğini açıkça gösterdiğini aktaran Adem, şunları kaydetti:

"Ancak aynı bakanlık, geçtiğimiz aylarda bütçe görüşmelerinde, üç yıl içerisinde et ithalatını tamamen bitireceklerini taahhüt etmiştir. Bu çelişkili yaklaşımlar, hem üreticilerimizi hem de vatandaşlarımızı aldatmaya yönelik bir politikadan başka bir şey değildir. Bugün karşımızda, 2003 yılında dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin "Et ithalatını Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız" açıklamasıyla başlayan bir sürecin aynısını yaşatan bir bakanlık bulunmaktadır. 2025 yılına gelindiğinde hala aynı söylem tekrarlanmakta, "Üç yıl içinde ithalat bitecek" denilmektedir. Ancak bu söylemlerin altı boştur. Çünkü görüyoruz ki ithalat bağımlılığı devam ettirilmekte, yurt dışından canlı hayvan tedarik edilmekte ve bu süreçte halkımızın alın teri yerine yandaşlar kazandırılmaktadır. Şunu sormak gerekir, 40 bin canlı hayvan tedariki yaparak mı et ithalatını bitireceksiniz? Yerli üreticilerimizin emeğini, alın terini desteklemek yerine, ithalat politikalarına bağımlılığı artırarak mı bu sorunu çözeceksiniz? Bu politikalar, Türkiye’nin hayvancılık sektörünü güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak bir yana, daha da bağımlı hale getirmektedir. Üreticimizi desteklemek yerine, ithalat yoluyla birkaç yandaşa rant sağlamaktan başka bir amacınız olmadığını milletimiz açıkça görmektedir.

Sayın Bakan İbrahim Yumaklı’nın "üç yıl içinde et ithalatını bitireceğiz" açıklamasının samimiyetsizliği, kurumun bu duyurusu ile bir kez daha tescillenmiştir. Planlama yapmadan, yerli üretimi desteklemeden, tarım ve hayvancılığa uzun vadeli bir strateji oluşturmadan yapılan bu açıklamalar, halkımızı aldatma çabalarından ibarettir. CHP olarak, hayvancılığın ve tarımın sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için üreticimizi destekleyen, ithalat bağımlılığını sona erdiren ve halkımızın sağlıklı, uygun fiyatlı gıdaya ulaşımını sağlayan politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tutarsızlık ve aldatıcı açıklamalarla mücadele edecek, üreticimizin hakkını, alın terini sonuna kadar savunacağız."