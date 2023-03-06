Kemal Kılıçdaroğlu 'Sevgili Eşim' başlığıyla paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu depremlerin etkilediği illeri ziyaret etti

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Selvi Kılıçdaroğlu, Elbistan'da depremzedelerle bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU 'SEVGİLİ EŞİM' BAŞLIĞIYLA PAYLAŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Nurhak, Elbistan ve Afşin ilçelerini ziyaret etti. Depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Hanımın yaptığı ziyaretlere dair hazırlanmış olan videoyu sosyal medya hesabından 'Sevgili Eşim' notuyla paylaştı.