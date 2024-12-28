CHP Genel Başkanı Özel, Ağbaba'ya taziye ziyaretinde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, babası Hüseyin Ağbaba'yı kaybeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri Özel, babası Hüseyin Ağbaba'yı kaybeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı acı gününde yalnız bırakmadı. Beraberindeki heyetle akşam saatlerinde Ankara'dan Malatya'ya gelen Özel, Yeşilyurt İlçesi’ne bağlı Zaviye Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında Ağbaba'ya taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve milletvekilleri eşlik etti.

Geceyi Malatya'da geçirecek olan CHP lideri yarın cenaze törenine katıldıktan sonra Ağbaba ile birlikte taziyeleri kabul edecek. Özel'in pazartesi günü öğleden sonra Malatya'dan ayrılacağı bildirildi.