CHP Genel Merkezi'nde seçim gecesi hazırlığı. Balkon yok platform kuruldu

CHP Genel Merkezi’nde seçim gecesi için hazırlıkları sürüyor. Genel merkez önüne platform kurulduğu belirtildi…

CHP Genel Merkezi'nde seçim gecesi hazırlığı. Balkon yok platform kuruldu

Tarihi seçimlerde oy verme süreci devam ederken CHP Genel Merkezi’nde de gece yapılacak açıklamalar için hazırlık sürüyor.

CHP GENEL MERKEZİ GAZETECİLER VE GÖREVLİLERE AÇIK

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP’nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi yakınlarındaki genel merkezine bağlanan ara sokaklar trafiğe kapatılırken çok sayıda polis barikatı yerleştirildi.

Ziyaretçilerin girişine sınırlama getirilen CHP Genel Merkezi’nin üst katları da basın mensuplarına kapatıldı. Partinin üst katlarında seçim görevlileri ve diğer parti kurmayları için alanlar oluşturuldu.

BAZ İSTASYONLARI YERLEŞTİRİLDİ

Herhangi bir yayın organına akreditasyon uygulanmayan, basın ya da kurum kartı ile giriş yapılabilen CHP’nin bahçesinde oluşturulan platformda gazeteciler seçimle ilgili gelişmeleri takip edebilecek. Öte yandan CHP’nin çevresinde çok sayıda baz istasyonu yerleştirilirken herhangi bir internet sıkıntısının da önüne geçilmesi amaçlandı.

MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİ CHP’DE OLACAK

Kılıçdaroğlu’na oyların sayılmaya başlamasıyla eşlik edecek iki isim ise, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olacak. Millet İttifakı üyesi partilerin liderlerinin ise gecenin ilerleyen saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne gelmesi bekleniyor.

BALKON YOK, PLATFORM KURULDU

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı liderlerinin açıklama yapması için de genel merkez önünde platform hazırlandı. Liderler CHP’nin kapısının önüne getirilen büyük bir tır üzerinde kurulan sahne üzerinde konuşma yapacak. Gün içerisinde parti kurmayları da belli aralıklarla kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZDE

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy verme işleminin tamamlanıp sandıkların açılmasından iki saat önce partisinin genel merkezine geldi. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte seçim sonuçlarını partisinde takip edecek.

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