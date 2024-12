CHP Giresun Milletvekili Gezmiş'ten asgari ücrete tepki

CHP Giresun Milletvekili ve TBMM Divanı Katip Üyesi Elvan Işık Gezmiş, memleketi Giresun’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek, ülkenin ve şehrin sorunlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret zammına tepki gösteren Gezmiş, Giresun'un madencilik sorunu ile ilgili olarak da "Madenciliğe değil, vahşi madenciliğe karşıyız. Madenlerin duyarsızca çıkarılmasına ve çevreye zarar vermesine karşıyız. Buna da asla izin vermeyeceğiz" dedi. Gezmiş, özetle şunları söyledi:

''Geçen hafta bütçe konuşmalarında serbest bölge ihtiyacımızı dile getirdim. Karadeniz'in bütün illerine verilen serbest bölge hakkı maalesef Giresun'umuza verilmedi. Bu şehrimizin bir eksikliğidir. Diğer bir konu çevre yolu meselesi. Yıllardır söylüyoruz; bütün illere yapılan çevre yolu Giresun’a çok görüldü. En son konuşmamda hiç değilse şehir merkezini yapın da şehir trafiği biraz nefes alsın dedim. Şehrimizin nefes alması gerekiyor, bunun için büyük yatırımlara ihtiyacımız var. Maalesef kaybettiğimiz yatırımlarımız oldu, SEKA’mız vardı, kalem fabrikamız vardı, sunta fabrikamız vardı, şimdi hiçbiri kalmadı. Bunların yerine istihdam sağlayacak büyük yatırımlara ihtiyacımız var. Şehrimiz turizm anlamında gelişmeye çok yatkın bir şehir. Bunlar için ödenek gerekiyor, turizm yatırımları için teşvikler gerekiyor. Bunları her platformda söylüyoruz. Burada birlik olmamız gerekiyor. Giresunumuz çok güzel bir şehir ama çok yoğun göç veren bir yer. Ekonomik olarak sıkışmış durumdayız. Daha önce Trabzon, Samsun diyorduk, şimdi Trabzon ile Ordu'nun arasına sıkıştık kaldık. Onun için teşviklere ve istihdama ihtiyacımız var. Şehrimizde 470 bin kişi yaşıyor ama dünyada 2 milyon Giresunlu var. İl dışındaki tüm hemşehrilerimizle irtibat içinde olmaya, gurbet ile sıla arasında bir köprü oluşturmaya çalışıyorum.

''Açıklanan asgari ücret kabul edilebilir değil''

Ülkedeki derin yoksulluk her geçen gün artmakta. Biliyorsunuz asgari ücret açıklandı. Bu konuda bizim söylediğimiz bir şey vardı; "Asgari ücret talebimiz en az 30, 30'un altında biz yokuz" diye. Açıklanan rakam kabul edilebilir bir rakam değil. Her geçen gün eriyen bir asgari ücretle karşı karşıyayız. Her geçen gün artan enflasyon karşısında asgari ücretli mağdur, emekliler mağdur. Biz bunu şöyle söylemiştik; emekliler en az asgari ücrete eş maaş alacak, asgari ücretli de 30 bin liranın altında maaş almayacak diye konuştuk. Açıklanan rakam yeterli değildir. Vatandaşımızı zora, dara sokan bir rakamdır. Bu bizim için kabul edilebilir değil. Bunun için biz meydanlara, sahalara çıkıyoruz. Cumartesi günü Ankara'da Tandoğan'da büyük bir miting yapacağız. Pek çok sivil toplum örgütü ile birlikte olacağız ve vatandaşımızın sesini orada yükselteceğiz. Evet, biz bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Bunun için meydanlarda hep birlikteyiz.

Doğu Karadeniz'de madenlerle ilgili büyük bir sıkıntı var ve belli ki bu sıkıntı daha da büyüyecek. Aslında bu konularda önergelerimizi daha önce vermiştik. Bu konuda sorularımız oldu, aldığımız cevaplar var, alamadığımız cevaplar var. Geçen hafta Doğankent ilçemizdeki maden bölgesindeydim. Biz vahşi madenciliğe karşıyız. Evet madenciliğe karşı değiliz, istihdama karşı değiliz ama madenlerin duyarsızca çıkarılmasına ve çevreye zarar vermesine karşıyız. Buna da asla izin vermeyeceğiz. Doğa bize büyüklerimizden miras değil, evlatlarımızdan emanettir. Öncelikle doğamızı korumamız gerekiyor. Bölgeye gittim ve birebir çalışma yaptım. Vatandaşlarımızla konuştum. Onlar sorunlarını dile getirdiler, her birini tek tek not aldım. TBMM açıldığında bahsedilen her konuda önergelerimi tekrar yenileyeceğim ve bu konunun kesinlikle üstünde duracağız. Vahşi madenciliğe kesinlikle izin vermeyeceğiz. Burası bize atamızdan, dedelerimizden kalan topraklar ve nesillerimiz burada devam edecek. Doğayı, toprağı, suyu bozarak bunun olmasına izin vermiyoruz. Bu konuda duyarlı sivil toplum örgütleri, siyaset ve halk, hep birlikte organize olmamız gerekiyor. Gittiğimde ben de gördüm. Bir tarafta berrak akan bir dere, diğer yanda madenden gelen bulanık akan bir dere. Gözle görünür şeyler var."