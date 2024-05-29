CHP İsrail’in kapısına dayanıyor! Gazze için eylem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP İsrail’in kapısına dayanıyor! Gazze için eylem

CHP, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sokağa İsrail’in İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nun önünde eylem yapmaya hazırlanıyor. Eylemin tarih ve saatini CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik duyurdu.

İsrail'in, Gazze'de sivillere yönelik saldırıları devam ederken konuya ilişkin bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi.

CHP)İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, bugün (29 Mayıs Perşembe) İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

Çelik, paylaşımında, “GAZZE’DE SOYKIRIMI DURDURUN! Nehirden Denize Özgür Filistin için yarın İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz” ifadelerine yer verdi.

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GAZZE'DE NE OLDU?

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında yer alan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef almıştı.

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Görgü tanıkları, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısının kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden olduğunu belirtti. Tanıklar, "Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" dedi. Ayrıca tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az sekiz roketle saldırı düzenlediğini ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurması, insani yardımların engellenmemesi ve suçlarını araştıracak Birleşmiş Milletler görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesi gerektiğine hükmetmişti.

TÜM DÜNYADA TEPKİYLE KARŞILANDI

İsrail’in savaş uçaklarının Refah merkezine saldırması ve çadırları bombalaması başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden tepkiyle karşılandı.

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