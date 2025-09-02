Özgür Çelik açıklama yaptı! "Gerçek CHP'li olan tek kişi bile bu karara uymaz"

CHP İstanbul kongresi iptal edildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Özgür Çelik karar sonrası açıklama yaptı.

'DEMOKRASİ MÜCADELEMİZİ KESİNTİYE UĞRATMAK İSTİYORLAR'

Çelik açıklamasında "Alınan kararı alanlara şu soruyu yöneltmek istiyorum neden 15 gün açılan davaya jet hızıyla karar alınmıştır bunu Türkiye kamu oyunun vicdanına havale ediyoruz, alınan karar siyasidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 26 belediye kazandık ve 300 gündür büyük hukuksuzlukla karşı karşıyayız, demokrasi mücadelemizi kesintiye uğratmak istiyorlar genel amaçları budur" dedi.

'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Çelik konuşmasında 'Alınan karar hukuka aykırıdır' diye seslendi. Çelik yaptığı açıklamada 'Görevimizin başındayız başında olmaya devam edeceğiz' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 20.00'de açıklama yapacak' diyen Özgür Çelik, 'bu karar karşı siyasi mücadelemizi de sürdüreceğiz' şeklinde konuştu.

İşte Özgür Çelik'in karar sonrası yaptığı açıklamada öne çıkan satır başları:

-Gerçek CHPli olan tek kişi bile bu karar uymaz..

-Cebinde Cumhuriyet Halk Partisi kartını taşıyan kimse bu kararı taşıyamaz, reddeder...

-Alınan karar bütün Türkiye'nin meselesidir. Karar alındığında borsada ciddi düşüş olduğunu takip ettik, mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir ülke meselesidir. Ülke ekonomisi uçuruma sürüklenmiştir, Türkiye'nin demokrasi zedelenmiştir...

-CHP halktır halkın evini kimseye teslim etmeyiz, bu zorlukları hep birlikte aşacağız.

