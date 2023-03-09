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CHP karavanına saldırı: Kılıçdaroğlu afişi parçalandı

CHP Esenler İlçe Başkanlığına ait karavanda bulunan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun iki fotoğrafı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldü.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 02:39
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CHP karavanına saldırı: Kılıçdaroğlu afişi parçalandı

CHP karavanına saldırı: Kılıçdaroğlu afişi parçalandı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

Kılıçdaroğlu’nun pek çok partiden daha destek almasının ardından provokasyon girişimleri de başladı.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Esenler’de bulunan ve CHP Esenler İlçe Başkanlığına ait olan seçim karavanının üstündeki resminin söküldüğü görüldü.

Kimliği belirsiz kişilerce yapıldığı düşünülen bu eylemin ardından seçim döneminin gerginliği konusunda endişeleri arttırdı.

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