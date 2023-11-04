CHP kongresinde flaş gelişme. Aday olamadılar

CHP’de genel başkan adaylığını açıklayan isimlerden İlhan Cihaner ve Örsan Öymen, yeterli imzayı toplayamadıkları gerekçesiyle aday olamadı.

Ökkeş Bölükbaşı KAYNAK: Haber Merkezi
CHP kongresinde flaş gelişme. Aday olamadılar

CHP'de İlhan Cihaner ve Örsan Öymen, yeterli 69 imzayı delegelerden alamadıkları gerekçesiyle genel başkan adayı olamadılar.

Konuyla ilgili Cihaner'den bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cihaner, şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna ve 38.Kurultay delegelerine,

CHP’nin değerli üyelerine Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir.

Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratılmıştır.

Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı “siyasetsiz” bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür.

“Vatan Cephesi” katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki “diğer adaylara imza desteği verileceği” dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir.

BU ANTİ DEMOKRATİK, SİYASETSİZ VE KİŞİLERE İNDİRGENMİŞ YARIŞIN PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUZ!

Bize imza ve omuz veren tüm yoldaşlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yolumuz uzun ve meşakkatli. Çoğu büyük mücadelelerden gelen Kurultay Delegelerimizin tüm bu anti demokratik koşullara rağmen en doğruyu tercih edeceklerine dair umudumuzu diri tutuyoruz.

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet!

Gelecek İçin Biz İlhan Cihaner

Ayrıntılar geliyor...

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