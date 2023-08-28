CHP kongresinde kavga çıktı. Küfür ve hakaretler havada uçuştu

CHP Gebze İlçe Kongresinde aday ile parti yöneticileri arasında kavga çıktı.

CHP kongresinde kavga çıktı. Küfür ve hakaretler havada uçuştu

CHP Gebze İlçe Kongresi’nde gergin anlar yaşandı. CHP Kongresinde tartışma ve kavgalar meydana geldi.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, kongrede yeterli imzaya ulaşamadığı belirtilen aday Zeynel Rıza Yıldırım, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile tartıştı. Ardından Killik kongreye 10 dakika ara verdi.

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“ADAYLIĞI KABUL EDEMİYORUZ”

Killik, kavga öncesi Yıldırım’la ilgili şöyle dedi:

“Zeynel Rıza Yıldırım beyfendinin buraya getirdiği listede Adaylardan 4 tanesinin delegeliği yok o yüzden imzaları kabul edemedik. Kendisine 10 dakika süre verdim ve iki imza getirdi 42 imzayı topladı. Gönderdiği listeden 4 tanesinin adaylarımızdan Kemal Nişancı’yla mükerrer olduğunu tespit ettik 6 tanesinin de Gökhan Orhan’la mükerrer olduğunu tespit ettik. Eğer kendileri diğer listelerden çekilip Yıldırım’ın listesinde kalmayı kabul ediyorlarsa aday olarak listeye ekleyeceğiz.”

Tekrar bilgilendirmede bulunan Killik “Adaylar Zeynel Beyin listesinden çekildiklerini söylediler. İmza sayısı 29’a düştüğü için adaylığı kabul edemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"İMZALARINI GERİ ÇEKTİLER”

Bunun üzerine sinirlenen Yıldırım ise “Ben 2-2.5 aydır burada çalışıyorum o insanlar kendiler imza verdiler” dedi.

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Killik de “Beyefendi ben kendilerini çağırdım buraya hepinizin gözünün önünde yaptık ve size konuşma için imza verdiklerini söylediler ve imzalarını geri çektiler” şeklinde karşılık verdi.

Yıldırım ise şunları söyledi:

“Burada taraflı olarak iki aday söylüyorsunuz. Başından beri, bu antidemokratik bir şeydir. Demokrasiyi savunuyorsanız taraf tutmayın. Sayın divan başkanı lütfen taraf tutmayın. Ben burada mücadele etmiş bir kişiyim. Emniyet teşkilatı bu tutanağı tutun. Sabahtan beri iki aday diyor taraf tutuyor milletvekili de öyle söylüyor.”

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