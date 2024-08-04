CHP Kurultayı'nda ortalık karıştı: 4 başkan adayı kürsüyü işgal etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP Kurultayı'nda ortalık karıştı: 4 başkan adayı kürsüyü işgal etti

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda 4 aday ilginç bir eyleme imza attı. Adaylar kürsüye çıkarak önceden belirlenen oy kullanma sisteminin genel merkez tarafından son dakika değiştirildiğini, bunun da fişleme veya delegeler üzerinde baskı yaratabileceğini öne sürdü.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda kürsü işgali yaşandı. 4 aday kürsüye çıkar genel merkezi suçladı.

Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen Saraç ise bu durum karşısında tepkisini “Düşman mı arıyoruz? AKP orada, enerjimizi oraya verelim” sözleriyle ifade etti.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde ‘Eşitlik ve Adalet’ temasıyla gerçekleştiriliyor.

Ankara'da yapılan CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkan adaylarından Aylin Nazlıaka, Birsen Temir Saraç, Merve Kır ve Birsen Bayar kürsüye çıkarak önceden belirlenen oy kullanma sisteminin genel merkez tarafından son dakika değiştirildiğini, bunun da fişleme veya delegeler üzerinde basınç yaratabileceğini iddia etti.

Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen Birsen Temir Saraç, kurultayda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir aile. Biz büyük bir aileyiz. Kimse kimsenin burada düşmanı değil. Kimse kimse için öteki değil. Biz sadece bir seçim yapıyoruz. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi erkek kolu seçimi yapmıyoruz. O yüzden CHP’ye birçok erkekler buna çok heveslenmiş olmalı ki çok istiyorlarsa bizler daha sonra onlara erkek kolu kurabiliriz. Ama kadınların seçimine karışmasınlar.

Şuradaki terazi ne? Sıradan bir terazi görüyorsunuz değil mi? Aslında o terazi ne? Bu topraklarda kadındır adaletin terazisi. O yüzden bu topraklarda adaletin de sahibi CHP’dir. Kimse burada bize antidemokratik seçim yapmamızı istemesin, zorlamasın. Bir haftadır gördüğümüz baskılar karşısında ne yapacağımızı şaşırdık. Doğru şeyler değildir. Düşman mı arıyoruz? AKP orada, enerjimizi oraya verelim."

Mevcut durumda CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda 3 isim adaylıktan çekilirken mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Osmaniye Milletvekili Asu Kaya başkanlık için yarışacak.

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