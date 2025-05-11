CHP lideri Özel'den Anneler Günü mesajı

Kaynak: ANKA
CHP lideri Özel'den Anneler Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Özel, "Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz" sözlerini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özel, "Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir. Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Özel, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir. Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz.

Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

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