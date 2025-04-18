CHP lideri Özel'den Danıştay'a ziyaret: Diploma konusu ele alınmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün 11.00'de Ankara'da Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i ziyaret etti.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "iptal edilen diploması gündeme geldi mi?" sorunsunu yanıtlayan Özel, "Bugün diplomanın iptalinin birinci ayı dolmuştur. Bu konuda hala bekliyoruz, iptal ettiklerini söylediler ama tebliğ etmediler. Tebliğ ettiklerinde saatler içinde bu hukuksuz işlemin iptali için başvuruda bulunacağız" dedi.

CHP lideri Özel, görüşme sonrası basının sorularını yanıtladı.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Sayın Başkana göstermiş olduğu ev sahipliğinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bu görüşme, Sayın Danıştay Başkanımızla sıcak tartışmaların ya da yargının konusu olmuş konuların değerlendirileceği bir görüşme olarak biz bunu ele almadık. Bu doğru da olmaz.

Ancak tabii bugün diplomanın iptalinin birinci ayı dolmuştur. Bu konuda hala bekliyoruz, iptal ettiklerini söylediler ama tebliğ etmediler. Tebliğ ettiklerinde saatler içinde bu hukuksuz işlemin iptali için başvuruda bulunacağız.

KOZAĞAÇLI'NIN YENİDEN TUTUKLANMASI

Selçuk Kozağaçlı, 5 parası olmayan ailelere 5 kuruş talep etmeden o davayı Can Atalay ile birlikte götüren kişidir. Soma davasında çok doğru bir karar verilmişti. Yargıtay onamıştı. Birileri buna müdahale edip, 3 üyesini değiştirip Soma davasını bozdu.

Selçuk Kozağaçlı bunu hak edecek hiç bir şey yapmadı. Dışarıda her suçlu elini kolunu sallayarak geziyor.

ATALAY KARARININ MECLİS'TE OKUTULMASI

Meclis Başkanı bu Meclis'in AK Parti döneminde yerleştirildiği el notuyla yönetilmez. Anayasa'ya ve içtüzüğe göre yönetmek Meclis Başkanvekili'nin görevidir. Her gün Meclis'in bir parti tarafından yönetilmesi mümkün değildir. Meclis Başkanvekili'nin birinci sorumluluğu Anayasa'dır.

Gülizar Biçer Karaca, Meclis Başkanı'nı bile tarihi bir sorumluluktan kurtarmıştır."