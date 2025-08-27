CHP mitingi öncesi valilikten flaş karar

İstanbul Valiliği, CHP’nin bu akşam Beyoğlu’nda düzenleyeceği miting öncesi güvenlik önlemleri kapsamında önemli bir karar aldı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane İstasyonu’nun bazı çıkışları, Valilik talimatıyla geçici olarak kapatıldı. Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, İstiklal Caddesi, Vergi Dairesi ve Beyoğlu Belediyesi Önü çıkışları erişime kapatılırken, Kasımpaşa ve Refik Saydam Caddesi çıkışları yolcuların kullanımına açık kalacak.

Bu karar, miting süresince bölgedeki hareketliliği kontrol altına almak ve güvenliği sağlamak amacıyla alındı.CHP, bu akşam Beyoğlu Belediyesi önünde Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla bir miting düzenleyecek. Mitingin, partinin son dönemde artan siyasi faaliyetlerinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Özgür Özel’in konuşmasında, yerel yönetimler ve güncel siyasi gelişmeler hakkında önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Miting nedeniyle Beyoğlu’nda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, trafik akışında da aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların, miting süresince alternatif güzergâhları kullanmaları öneriliyor.

Metro İstanbul, yolcuları bilgilendirmek için sosyal medya hesaplarından duyuru yaptı ve kapalı çıkışlarla ilgili detayları paylaştı. Yetkililer, mitingin sona ermesinin ardından çıkışların yeniden açılacağını bildirdi. Beyoğlu’nda yaşayanlar ve bölgeye seyahat edecek vatandaşlar, ulaşım planlarını bu doğrultuda yapmaları konusunda uyarıldı.