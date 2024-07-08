CHP MYK toplantısı başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
CHP MYK toplantısı başladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), saat 14.45'te Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde saat 14.45'te toplandı.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, toplantıda, bu ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, parti içi disiplin dosyaları, etkinlik takvimi, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek.

Özel'in, Romanya'nın başkenti Bükreş'te katıldığı Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'nda ele alınan konulara ilişkin MYK üyelerine bilgilendirme yapması bekleniyor.

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