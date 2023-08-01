CHP MYK toplantısına "Zoom tartışması" damga vurdu. Öztrak ve Özel karşı karşıya geldi

CHP’de seçim sonuçlarının ardından “değişim” isteyenlerin Zoom üzerinden yaptıkları toplantının kaydının sızması CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme geldi. MYK'da Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile kaydı sızdırılan Zoom toplantısına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın arasında tartışma çıktı.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Zoom toplantısını “parti geleneklerine ve hiyerarşisine uygun olmayan, etik olmayan” bir girişim olarak niteledi. Öztrak'a yanıt veren CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise toplantının parti tüzüğüne aykırı bir yanı olmadığını savundu.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun son toplantısında Zoom toplantısı ve kamuoyuna yapılan açıklamalar gündeme geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda kongre süreci ve ekonomi gibi konular da ele alındı.

"Partinin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz"

Öztrak, MYK'da Zoom toplantısını gündeme getirerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce “Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz" değerlendirmesi yapan Öztrak toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Partiyi kamuoyu önünde yıpratacak açıklamalar yapmayın” uyarısını hatırlattı.

Öztrak, daha sonra Zoom toplantısını ve sonrasında yapılan açıklamalarla ilgili "parti hiyerarşisine uygun olmayan, etik değil" değerlendirmesinde bulundu. Bunun üzerine Özel ve Günaydın da sızdırılan toplantıyla ilgili daha önce kamuoyuna yansıyan açıklamalarını hatırlattı, ayrıca sadece 15 dakikası sızdırılan videonun başında ve sonrasındaki konuşmalar hakkında bilgi verildi.

"Zoom toplantısı parti tüzüğüne aykırı değil"

Özel ve Günaydın, olağanüstü kurultay ya da Parti Meclisi toplantısı yapmak gibi, partililerle bu tür görüşmelerin geçmişte de olduğunun altını çizdi. Ayrıca, Zoom toplantısının parti tüzüğüne aykırı olmadığını belirttiler.

Özgür Özel ayrıca, kamuoyuna yaptığı açıklamalara getirilen eleştirilere de yanıt verdi. Özel, konuşmalarının partiyi iç tartışmaya sürükleyecek içerik taşımadığını, majör konularla ilgili değerlendirmelerinden oluştuğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun ise başkan olarak yer aldığı toplantıda yaşanan tartışmaya müdahale etmediği, sadece dinlediği öğrenildi.